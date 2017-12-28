新生註冊率墊底 臺灣觀光學院：轉型已啟動

2017-12-28 12:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕教育部昨晚首度公佈106學年度大學及技專校院的「全校註冊率」數字，全國160多所學校註冊率中，花蓮私立臺灣觀光學院註冊率僅29.87％墊底。校方今回應，由於今年9月開學時學校已啟動轉型，也有部份新生轉出到其他大學，因此這樣的「註冊率」數字並無太大意義。

代理校長劉家榛低調回應，學校董事會開學前就已決定轉型，9月開學時僅保留廚藝系1系，其餘新生轉學，當時教育部也有介入，協調各技專校院提供轉學名額，因此才會只有這麼少人註冊，也因此，教育部公佈的註冊率數字其實已意義不大，目前學校正在力拼轉型，除了台運彩資金挹注，轉型計劃書明天也將送教育部審核，盼各界站在平衡區域發展角度，給東部大學一個公平的對待。

劉家榛說，目前學校7席公益董事會的改組，已經有4席新名單確認，相信過完2017年，明年2月以後，臺灣觀光學院校務發展會更明朗化，包括臺灣運彩公司挹注的6000萬元、以及學校既有的土地、地上物等校產均同步辦理信託，校務方面的改革都會同步進行。

她說，目前董事會已請私立中信金融管理學院的校長施光訓擔任校務轉型總顧問，該校今年核定新生招生180人，全數額滿，註冊率100％，未來臺觀院在很多課程方面將會有更多創新，會更重視廚藝技術，學校會變得更多元、寬廣，除了教育之外，各項活動也會強調運動休閒。

劉家榛也認為，小不等於品質不好，大也不代表一定優，面對少子化的嚴苛環境，全國不到160所大學會有很大挑戰，她認為未來國內高等教育走向「不是極小、就是極大」，極小必須有特色、夠專業，學生個個是精英，畢業後為社會所用；反而中型學校會比較沒有空間，一方面規模不敵大學校，又缺乏小校專精的特色。

她說，臺灣觀光學院還是會秉持過去17年的餐旅專業，在原有基礎架構下，學校會走向更專業、更強調廚藝技術，另再配合職訓、推廣教育等活動來相輔相成。

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