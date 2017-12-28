單項協會爆人頭會員 體育署長否認喬會員、理事

2017-12-28 12:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕單項體育協會日前被爆疑似有換票互灌人頭會員事件，多名民進黨立委今天和體育署長林德福一起召開記者會，呼籲若有個資被冒用者，可把資料提供給體育署，併案給檢調調查。至於之前有立委爆料恐有體育署官員涉入，民進黨立委陳亭妃則說，「證據在哪裡？」用含沙射影的方式，只會阻礙改革。林德福也表示，有人指涉署長「喬會員、理事」，「完全沒有。」

體育單項協會長期以來被特定人士把持，國人期盼單項體育協會及體壇亂象的改革，最近各協會正在改選理監事，不過日前有立委爆料，許多申請其他協會或是沒有申請加入任何協會的民眾，卻收到棒球協會的申請繳費通知。民進黨立委何欣純、陳亭妃、高志鵬、蔡易餘、張廖萬堅今天和體育署長林德福一起召開記者會，呼籲各界若有發現不法，可以勇於舉發。

陳亭妃說，不容許有黑手動作、有阻礙改革的人，希望可以嚴加查辦，不只體育署要主動查辦，相關單位包括警政、司法單位都應該要介入調查。

民進黨立委黃國書說，希望體育署關切人頭會員問題，如果這個問題沒辦法解決，那麼就會跟體育改革的初衷背道而馳。

林德福說，體改過程中這麼多枝枝節節，本來應該協會自主，但發生這麼多事情後，他已發文各協會，要成立公正選務小組、成立專戶，團體會員的名冊也要報給體育署。

林德福也表示，已經將健美、射擊、保齡球、軟式網球、撞球等5個有問題的協會移送，體育署會做公正平台，民眾有任何不法證據都可以交給體育署，體育署會轉交檢調單位。

對於外界質疑也有體育署官員涉入，林德福說，就他所知並沒有，有人指涉署長「喬會員、理事」，這個也完全沒有，體育改革過程中，他從來沒有逾越職權，或做出任何違反國體法的行為。陳亭妃也補充說，要指涉任何人都必須拿出證據，「我們也希望把這個人揪出來」。

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