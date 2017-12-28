白天工作空氣品質差 一夜醒22次超難睡

2017-12-28 11:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕空氣汙染問題備受重視，不只可能影響呼吸道、肺部健康，連睡眠品質都會受損。根據北醫大研究，工作環境中若PM2.5數值高，像電焊人員平均睡眠時間短、且清醒次數更多。

2017亞太胸腔國際研討會在北醫大舉行，當中空汙問題備受討論；北醫大校長林建煌帶領胸腔醫學研究中心團隊利用智慧型穿戴裝置監測職場環境中懸浮微粒的濃度、對比受測者晚間睡眠品質。

結果發現，鑄造業的作業人員因為長期處於電焊作業環境，在熔融金屬和澆鑄過程中會直接面對作業產生的PM2.5，濃度已超出法規規範的61倍，監測數據指出，150名受測者當中，平均睡眠時間為6.6小時，比一般人平均睡眠時間7.52小時低，而一般辦公室人員平均睡眠清醒次數為15次，電焊作業人員則多達22次。

衛福部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠參與研究，空汙和睡眠呼吸中止症、心肺疾病有關，職場中暴露細粒徑懸浮微粒會顯著降低員工的肺功能與尿液中的血清素濃度，而血清素正是睡眠循環重要的調節因子。

李崗遠說，血清素除了和睡眠障礙有關，相關的色胺酸代謝路徑也是調節免疫及發炎的重要因素，它和癌症有關。

呼吸治療學系副教授莊校奇說， 若透過搭配穿戴式裝置的監測，可以提早預警，讓民眾可以提早警覺空氣品質不良對身體所造成的影響，並進行改善或治療。

李崗遠建議，在空氣污染嚴重時可視情況多攝取富含色胺酸的食物，例牛乳、優酪乳、奶酪、巧克力、蛋、魚、豆類和肉，都能增加血清素，也有助於民眾睡得更好，尤其優酪乳及奶酪含有益生菌，不僅能促進好的色胺酸代謝路徑、提振免疫系統，還有助抗癌。