和美2千多人抗議中火促降載 否則3個月後再來

彰化和美民眾要求台電中火降載，否則3個月後再來抗議。（記者蘇金鳳攝）

2017-12-28 12:03

〔記者蘇金鳳/台中報導〕彰化和美鎮長阮厚爵與立委王惠美、彰化民意代表率領2千多位和美民眾今天到台中火力發電廠抗議，表達拒絕當二等公民、拒當人體清淨機，要求發電廠要降載，要減燃煤，要求台電給承諾，而且要實際做到，否則3個月後不但再到電廠抗議，也要包圍行政院及總統府。

台電台中發電廠廠長薛人豪表示，已編列1500百億元預算，擬定長、中、短期針對火力發電廠的設施進行改善計畫，如一些燃煤的設施改為天然氣設施，會遵守中央及地方的規定，盡力做好供電及環境保護的責任。

2千多位和美鎮民分坐50多部遊覽車在鎮長阮厚爵及立委王惠美的率領下，到台中火力發電廠抗議，眾人拉白條、呼喊「政府火力全開，民眾快窒息」、「沒有減煤沒有未來」、「還我藍天」的口號，要求台中火力發電廠解決因發電造成空污的問題。

阮厚爵表示。從中火今年1至6月的半年檢測報告得告，總懸浮微粒排放量高達933公噸，等同於2010年時期的排放量，台中火力全開，造成和美天空灰濛濛的，看不到藍天，也影響農作物的成長。

阮厚爵表示，根據台中市政府的資料顯示，中火與中龍兩大空氣污染源佔整體排放量達8成以上。

阮厚爵表示，和美人要求中火要減少燃煤發電，改用天然氣發電機組，增設和美地區空氣品質監測站並提即時監測資訊等。

立委王惠美表示，和美人一年平均得肺癌、肺腺炎有850至960人，這些人很多都沒有抽菸，因為政府錯誤政策，不用核電，讓中火火力全開，南電北供，卻要中部人付出健康代價，要求台電要降載，並且對中部人進行健康檢查，早發現早治療。

阮厚爵並遞交陳情書，台電及中龍都有接下陳情書。

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