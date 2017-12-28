歷年來最殺！少將聯隊長親駕F-16 率隊迎曙光

空軍第五聯隊舉行明年元旦「七星潭迎曙光」活動預演，F-16戰機開啟落地燈，向海灘上遊客致敬。（記者游太郎攝）

2017-12-28 11:50

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第五聯隊配合花蓮縣政府辦理「107年元旦七星潭迎曙光」活動，當天清晨將展現出最大誠意，由聯隊長陳黃榮少將親自上陣，駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，率領五機「大雁隊型」迎接明年第一道曙光，堪稱歷年來「最殺」的表演。

空軍第五聯隊今天上午9時至10時10分，於花蓮七星潭海岸舉行迎曙光預演，9時整4架F-16戰機陸續起飛升空，在外海完成編隊後，由北往南飛越七星潭海灘上空，並打開落地燈向民眾致敬，連續2趟模擬當天航線及編隊預演，隨後再模擬塔台航線低空衝場，解散時飛行員再以超過6G的壓力，以小角度、高速轉彎方式脫離，讓民眾體驗F-16低空飛越時的震撼力，見證空軍的精實訓練成果。

五聯隊指出，元旦的F-16迎曙光活動，將由聯隊長陳黃榮駕「太陽神彩繪機」領隊，以五機大雁隊型飛越七星潭上空，這是歷年來官階最高的飛行演出，也代表國防部對這次活動的重視，精彩度將更甚往年，值得期待。

活動當天清晨6時40分，七星潭賞星廣場將舉行升旗典禮，縣長傅崐萁邀請縣民和遊客齊唱國歌，精神抖擻地迎接新的一年，並藉由健走及淨灘活動，近距離欣賞太平洋浩瀚之美、舒展身心；參與健走及淨灘的民眾，可領取摸彩券1張，憑券兌換紀念品針織襪，數量有限，送完為止，並有機會抽中55吋4K聯網電視、自行車等大獎。

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