註冊率低恐被減招 蘭院：均衡發展拚招生

2017-12-28 11:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］教育部公布106學年度大專校院各校註冊率，有17所學校低於6成，其中包含宜蘭縣頭城鎮的蘭陽技術學院，如明年註冊率再低於6成，恐被教育部列入專案輔導，甚至會被減招；蘭院表示，將靠新生入學獎學金、回流教育及學生將學習成果展示來均衡發展，力拚招生。

蘭院現有約1400名學生，註冊率僅4成4；校方指出，學校在105學年度全校招生率達到7成，但面對少子女化的問題，絕大多數大專院校於106學年度招生人數明顯下降之情況下，也遭受此波的衝擊。

蘭院表示，近年來校方朝著專業技職方向持續努力辦學，維持學校法人型態，依照教育部的規劃朝向「拓展回流教育生源」與「結合地方産業特色培養專才」來均衡發展，也給予新生入學獎學金吸引學生入學，明年有信心找回學生，絕對不會有減招及退場的問題。

蘭院表示，早年在宜蘭地區，蘭陽技術學院為建築師之培育搖籃，此外也有許多優秀校友從事政府公職，在職場上均表現傑出，對社會貢獻良多。為因應地方產業與職場需求，校方至今仍抱持永續經營的理念，繼續推廣技職教育，服務在地學子。

蘭院表示，在國外不乏有大學院校雖學生人數少，卻小而美而精，校務、財務健全發展專業學校的案例。因此，即便宜蘭縣人口數在全國算是偏低，但蘭陽技術學院堅信在秉持專業訓練與實務教學的方向之下，未來一定能夠為產業、為社會持續培育優秀的專業人才。