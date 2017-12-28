小黃怒吼！台中取締30件白牌車遭退 交通局：一定要罰

計程車聚集在府會園道，抗議白牌車違法營業。（記者張菁雅攝）

2017-12-28 11:38

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟今天號召數百輛計程車，聚集在府會園道，高喊「小黃大團結，白牌車滾出台灣」，控訴白牌車違法營業、削價競爭，嚴重影響他們生計。台中市政府交通局長王義川表示，市府取締30件白牌車，送到監理單位全被退回，他已要求交通部授權市府開罰單，這30件，他一定要罰。

中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟召集人、中華大車隊董事長楊詠悳表示，白牌車無營業駕照、無營業登記證，違反客運業及運輸業法，政府卻放任不管，白牌車違法營業，不僅對乘客沒有保障，也衝擊合法的計程車業者，如果政府無法保障合法、取締非法，他們要求交通部長、監理所長都要下台。

大都會衛星台中區主任吳曉杰也說，計程車收費必須依照各縣市政府規定費率，以台中市來說，起跳價85元，白牌車卻只收50元，違法營業又削價競爭，以致計程車司機收入少了4成以上，而白牌車雖然便宜，對乘客安全及權益卻無保障。

交通局長王義川也到場宣示市府取締白牌車的決心，他表示，現在用Line叫車的情況很普遍，交通部曾找六都協調如何處理，決定由地方政府檢舉，監理所開罰單，台中市政府在今年10、11月開出30張檢舉單，都是交通局人員半夜去取締，送到監理所，最後都被監理所「檢還」，全部退回給市府，沒有任何理由，就是不開單，把市府「裝肖維」。

王義川也說，昨天交通部公路總局召集會議，他在會中具體建議，如果監理所不開罰單，就授權台中市政府開單，市府自己檢舉、開罰單，這30張，他一定要開罰。

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