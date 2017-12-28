大專院校新生註冊率首公布 教育部拒列出地雷名單

2017-12-28 11:37

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕大學學測日子倒數，如何選擇適合的大學、避開危險的地雷學校，是學生和家長最關心的事情。教育部昨天半夜將資料上網，今天上午再召開記者會宣布，「大專校院校務資訊公開平台」將全國162所大學校院的辦學詳細資訊「全都露」，提供全面性和多面性瞭解一所學校辦學之綜合績效、研發及教學品質、校務評鑑結果等資料。

但本報記者在記者會中，要求教育部就所揭露的資訊，依教育部所訂的轉型退場條例草案所訂定的指標，例如全校新生註冊率連續兩年在6成以下、公布這些學校的名單，教育部政次姚立德回答時拒絕宣布「地雷名單」。

姚立德強調，除了註冊率連續兩年低於6成、全校人數在3千人之下外，之所以會被教育部列為專案輔導學校，還包括辦學績效如財務資訊、是否有欠薪等情況，因條例草案尚未完成立法，教育部還不能公布輔導名單。

另有媒體質疑教育部沒有肩膀要外界自己去看，姚立德表示，教育部不公布排序指標的學校名單，是要避免誤導學生家長，在轉型退場條例尚未完成立法之前，教育部是負責地先公開各大學校院更透明的相關資訊。

姚立德也建議，學生適性選擇系所就讀，不宜僅以全校、各學制或系所「註冊率」作為評估；高教司長李彥儀表示，為使學校負起辦學績效責任，104年起委託建置資訊公開平台，作為社會大眾查詢大專校院辦學績效的統一系統平台，再配合教育部對大學系所評鑑的政策，以確保學校教學品質，未來將再陸續公布各校的教學品質，例如是否有併班上課情況讓上百名學生一起上課不當情形等。

李彥儀表示，今天公布的是第一階段指標共25項，特別是新生註冊率3項（各學系、各學制、全校）及境外生人數等新增17項，明年1月底將公布第二階段的46項，包括新增19項。

106學年一般公立大學共33校全校註冊率均達80％以上，私立大學有26校，其中中信金融管理學院及一貫道崇德學院等2校註冊率達100％，李彥儀說明，中信金融管理學院核定招生名額總量不多，日間學制學士班招生名額150名、碩士班招生名額30名，因該校與中信集團合作，以畢業即就業為號召，學生報考註冊情形踴躍；另一貫道崇德學院106學年度核定招生名額僅有日間學制碩士班15名，且該校係屬宗教研修學院，就讀對象主要為神職人員，有其招生之特殊性，故註冊率亦達100％。