技專校院註冊率較低？教育部：地區才是招生關鍵因素

2017-12-28 11:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布大專校院校務資訊，首度公布各大專校院全校新生註冊率，供各界了解辦學狀況。有媒體在今天記者會中詢問，註冊率低學校多是技職校院，是否代表技職教育崩盤前兆？

根據統計資料，106學年度全校新生註冊率共有17校（不計算宗教研修學院）低於6成，依教育部規定，未來可能列入「專案輔導名單」。

技職司長楊玉惠表示，受少子化衝擊，地區性是影響招生多寡的關鍵因素，因為大家往都市和北部跑，因此會先在南部和東部反映，事實上，技專校院全校註冊率達80％以上共有40校（含專科），其中公立技專校院16校，私立技專校院24校，甚至崇仁醫護管理專科學校全校註冊率達100％。

楊玉惠表示，新生醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、馬偕醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、國立台南護理專科學校及耕莘健康管理專科學校等校註冊率均達90％以上，顯示五專學校已為國中畢業生升學選項，教育部明年同時擴大「五專畢業生投入職場展翅計畫」，將使五專畢業生更能學以致用及提高就業率，並引導學校建立完善就業輔導與媒合機制，鼓勵學校積極引進社會資源，與企業共同培養產業所需人才，縮短學用落差，畢業即成為認養企業可用人才。

教育部政次姚立德表示，105學年開始出現少子化衝擊，現在才是剛開始，國立大學和體質好的私立大學雖較少受影響，但不可諱言有些國立大學已受到影響，他要呼籲的是，少子化到117學年，大專校院入學新生人數將減少10萬人，由此可知會有多少學校受到影響，少子化的影響是全面性的，教育部鼓勵學校展現特色以吸引學生。