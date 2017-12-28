忍無可忍！彰化2500人包圍中火抗議空氣汙染

彰化和美鄉親今天動員逾2500人赴台中火力發電廠陳情抗議，要求改善空汙。（記者湯世名翻攝）

2017-12-28 11:00

〔記者湯世名／彰化報導〕忍無可忍！彰化縣和美地區鄉親今天上午動員逾2500人，分乘50多輛遊覽車，浩浩蕩蕩赴台中火力發電廠，彰化鄉親高舉「不要用和美人的肺發電」等布條，要求還給和美人乾淨的好空氣，讓鄉親身體健康，農作物也不受污染，陣仗浩大。

包括和美鎮長阮厚爵、立委王惠美、縣議員賴清美與和美地區代表會、農會、各里辦公室與各社區發展協會，共同發起「杜絕空污，還我藍天」陳情抗議，今天號召大和美地區逾2500人，分乘50多輛遊覽車，前往台中火力發電廠陳情抗議，大家戴上口罩表達抗議。

阮厚爵指出，台中火力發電廠禍害最大的還不是所在地龍井區，而是位於下風處的和美地區，他們已忍無可忍，要求立即減少燃煤發電量，淘汰燃煤機組，改用天然氣發電機組，還給和美人乾淨的空氣，讓鄉親身體健康，農作物也不受污染。

賴清美強調，彰化鄉親不要回饋金，要的是給鄉親乾淨空氣、健康的肺，今天搭遊覽車前往台中途中，發現中部地區天空一片灰茫茫，實在恐怖，改善空汙刻不容緩。

依據和美鎮公所資料，從台中火力發電廠今年上半年的報告得知，總懸浮微粒排放量高達933噸，大約是99年時期1年的排放量，可見中火的火力全開，造成和美地區天空昏沉沉，危害農作物生長，且PM2.5濃度全年幾乎超標，近年來多個研究發現，這都是造成許多疾病的原因，更是健康的殺手。

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彰化和美鄉親今天動員逾2500人赴台中火力發電廠，要求改善空汙，縣議員賴清美（左）也戴上口罩表示抗議。（記者湯世名翻攝）

彰化和美鄉親今天大陣仗赴台中火力發電廠陳情，大家都戴上口罩表達抗議。（記者湯世名翻攝）

彰化和美鄉親今天動員逾2500人赴台中火力發電廠抗議，要求改善空汙，民眾在車上看到火力發電廠天空灰茫茫。（記者湯世名翻攝）

彰化和美鄉親今天赴台中火力發電廠陳情，並製作標語要求改善空汙。（記者湯世名翻攝）