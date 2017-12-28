國內首個航空碳足跡標籤！台北─金門每人每公里280g

2017-12-28 10:56

〔記者陳宜加／台北報導〕華信航空成為全球首家獲得ISO14067碳足跡認證的航空公司，並率先獲得我國環保署碳標籤，台北─金門航線的碳足跡標籤，每人每公里為280公克，華信未來也將於網頁、APP、登機證、班機時刻表上標示，掀國人低碳旅遊新風潮。

華信今天舉行碳標籤授證典禮，華信董事長謝世謙表示，華信於2016年與民航局共同制定「航空旅客運輸服務─產品碳足跡類別規則（PCR）」；今年在環保署與民航局指導下，再度攜手金門、台北航空站共同計算台北─金門碳足跡。

他說，碳足跡盤查範圍包含旅客進入航空站、登機報到、地勤服務、機上服務，至離開目的地航空站間的所有過程之能、資源使用，經嚴謹計算與查證確認後，由環保署核定，華信台北─金門航線碳足跡標籤為每人每公里280公克。

華信今年12月通過英國標準協會認證，率全球之先獲得ISO 14067國際標準證書，亦獲我國環保署核發首張航空業碳標籤證書。為宣傳環保意識，華信將於網頁、APP、機上雜誌、登機證、班機時刻表等標示碳標籤，以推廣低碳旅遊。

謝世謙表示，藉由引進新航機與調整航線機型、提升飛航管理與地面設施效率、提升載客率等，持續降低旅客運輸服務的碳足跡，提供低碳空中服務。華航重視碳排放議題，亦為國內首家使用生質燃油，碳排放看似抽象，但要身體力行。

民航局長林國顯說，旅客進入航廈直到離開目的地，整體流程都在計算範圍，若航站設計不佳或海關、安檢等待時間長，碳排放量自然增加，飛機準時更關鍵，期待華信未來引進ATR機隊也進行碳標籤認證，並呼籲各家航空公司響應。

他指出，華信立下里程碑，讓國際看見台灣重視減碳議題，未來參與ICAO討論空汙、碳權標準時更有助益；且空汙法修法若過關，將授權地方政府3個月內劃定空氣品質維護區，要求減碳、排汙，一般機場都會列入，還有一段路要走。

環保署管考處長洪淑幸表示，碳標籤主要讓業者知道排放多少碳、進而減碳，下一步則為減碳標籤。