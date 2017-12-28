抽查全台公共場所飲水機 水質全部合格！

2017-12-28 10:54

〔記者陳宜加／台北報導〕為維護消費者飲用水的權益，消保處會同地方政府消保官、環保局，抽查全台34處大眾運輸場站、補習班或學校等公共場所，總共60台飲水機，結果水質安全檢測結果，全部合格。

基於環保概念，各大眾運輸多在場站提供飲水機使用，消保處至新北市、高雄市、基隆市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣等6縣市，抽查34處場所，包括6火車站、2高鐵站、2捷運站、3公車轉運站，以及港務公司、9家補習班與11家學校，總共60台飲水機進行採樣檢驗。

消保處指出，經台灣檢驗科技公司（SGS）檢測「大腸桿菌群」與重金屬「鉛」，檢測方法根據行政院環境保護署公告的相關法規，檢測結果全部合格。

消保處抽查場所，中部地區包括彰化巨匠電腦員林分公司、台鐵員林車站、私立中區電腦短期補習班、地球村員林分公司、僑信國小、靜修國小；嘉義市私立聯成技藝短期補習班、垂楊國小、興嘉國小、國光嘉義轉運中心、台鐵嘉義站、巨匠電腦嘉義分公司等。

至於北部地區，包含新北市板橋國光客運、海山國小、科建美日語短期補習班、高鐵板橋站、板橋火車站；基隆部分則包含台鐵基隆站、仙洞國小、明德國中、基隆港務公司、私立芝蔴街美語文理短期補習班。

南部地區則有高雄市的高捷左營站、後驛站、高鐵左營站、私立高點文理短期補習班、博愛國小、三民國小；此外，東部則有宜蘭縣中山國小、宜蘭國小、得勝者文教、礁溪轉運站、台鐵宜蘭站、台鐵礁溪站。

消保處建議，環保主管機關除應加強一般檢測查核，亦應強化業者對水質檢驗及設備維護紀錄表冊的教育宣導，避免業者未依規定自行定期抽驗水質而供應不合格的飲用水給民眾，損害消費者權益。