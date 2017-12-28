開拓國際市場3600萬經費花在中國 立委：應刪減

2017-12-28 10:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日審查107年度觀光發展基金，立法委員林俊憲表示，編列於勞務成本－捐助、補助與獎勵19億元當中，國際市場開拓計畫4100萬元經費，但有3600萬元用於補助台旅會進駐中國辦公室營運，及台灣旅遊業公協會參加中國旅展；但中客不來並非市場因素，完全受到政治干擾，編再多錢都沒用，且佔用太多其他國際市場經費，建議刪減1000萬並凍結5分之1。

林俊憲表示，今年中客負成長，而日本、港澳、韓國旅客來台人數則持續正成長；現在台灣與中國關係震盪，該筆經費分配是否合理，需重新斟酌。

立委黃國書表示，預算書中開拓國際市場經費，多是用在中國，觀光局應檢討花這麼多錢，做了哪些事情、到底有沒有用。

立委鍾佳濱表示，編列補助一定要把效益訂出來，補助中客來台，是讓觀光業者有更多收入，還是都是一條龍業者受惠。現在台灣辦旅展，中國也不來參加，他們顯然是不稀罕台灣旅客去中國旅遊；而台灣花錢補助台灣旅遊業去中國招攬生意，不管怎麼做最終都是政治決定，中國不放人、不給來台許可證就沒有用，建議該筆經費應刪減。

交通部政次王國材表示，這3600萬元主要是用在駐中國辦公室，主要是北京、上海辦事處費用；觀光局長周永暉表示，確實有檢討空間，中國市場推廣經費酌減一些可以配合。最終，教委員決議在19億元預算當中，刪減2000萬元，但從哪個科目刪減，觀光局可自行調整；國際市場開拓計畫則有凍結10分之1，經提出書面報告說明駐中國辦公室營運、台灣旅遊業公協會參加中國地區旅展效益評估後，始得動支。

另外，針對業務宣導費中，印刷與裝訂與廣告費有關中國市場廣告採購、宣傳活動編列6000萬元，立委李昆澤表示，雖然中客市場近日有回溫，但考量兩岸關係緊張，未來預算執行並不樂觀，建議有關中國市場廣告採購、宣傳活動等預算，應刪減3000萬元。立委洪慈庸也表示，中國市場編列廣告費2000萬元、宣導費4000萬元，但中客來台人數銳減，是出於政治因素，相關廣告、宣導費用完全無法發揮效果，無浪費必要。