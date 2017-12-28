西港外環道開闢惹爭議 西港青年演出行動劇諷刺

堀仔頭生態藝術村青年到永華市政中心表演行動劇。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-28 10:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕爭議的西港東側外環道路新闢工程，今天進行第2次招標，西港生態藝術村青年到永華市政中心演出行動劇，諷刺市政府一面溝通一面招商，無誠信可言，他們將全程監督開標作業，力促保留台糖鐵道及樹林。

工務局說明表示，由於已到年底，因此希望完成招標發包，產生權責關係以利保留預算執行，況且工程發包後並不影響後續跟他們協商變更設計保留，2件事並不衝突。工務局也強調，該道路拓寬是在地多數民眾需求及心聲。

「糖鐵留西港，發展有未來」，西港青年鄭敦哲表示，西港旗站過去是縱貫線的戰備鐵路「南北平行預備線」的重要交通樞紐，曾經24小時營運，是見證冷戰時期歷史的重要文化景觀。

徵收範圍中也有全台南最大的白蓮霧樹等百棵老樹，經農業局鑑定至少3株符合「珍貴樹木」資格，依法應以「原地保留」為原則，如今市府竟為換取一條官方評估僅能節省57～109秒的西港外環道，就要將西港珍貴的文化及生態資源破壞殆盡，市府只看見眼前短淺的利益，無異是「文化劊子手」。

鄭敦哲指出，市府所謂變更設計是朝向「意象保存」，然而無論「意象保存」或「異地保存」，移位重建的做法抹除既有的空間紋理、破壞鐵軌，也降低產業文化遺產的完整性與真實，不尊重歷史脈絡的做法。

鄭敦哲說，過去「文資遇上開發」，地方政府往往犧牲文資價值，讓文資屈就工程「遷移」，而非讓工程順應既有的文化脈絡與空間紋理「變更設計」。「西港糖鐵」是否能一舉扭轉現況，以及南北線跨8縣市「系統性保存」的後續處理，將是台灣文化資產脫離「異地保存」窠臼、邁向「系統性保存」重要指標性案例。

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