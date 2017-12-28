癌症時鐘再快轉6秒！ 每5分鐘就有1人罹癌

癌症時鐘又快轉6秒！平均每5分鐘就有1人罹癌。（國健署提供）

2017-12-28 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕癌症時鐘又快轉6秒！衛福部國民健康署今天公布2015年最新癌症登記報告，癌症新發人數為10萬5156人，平均每5分鐘就有1人罹癌，較2014年增快6秒，同時刷新「癌症時鐘」的紀錄。

綜合媒體報導，依據新增人數，大腸癌連續10年蟬聯冠軍，其餘9大癌症依序為肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌及食道癌，與2014年相同。衛福部指出，人口老化及飲食西化、肥胖等因素將使每年新發癌症人數持續上升。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，大腸癌雖新增人數雖連續10年蟬聯冠軍，但若按年齡標準化發生率來看，2015年每10萬人中有302人罹癌，較前一年每10萬人減少1.8人，其新發人數首度下降，為新發人數及發生率下降比例最高的癌症，代表大腸癌篩檢效果顯著。

吳建遠進一步指出，按10大癌症標準化發生率來看，肝癌、胃癌及皮膚癌已連續6年出現下降趨勢，而大腸癌、口腔癌、攝護腺癌及食道癌近年則呈現上下波動，至於乳癌、甲狀腺癌及子宮體癌目前仍有增加的趨勢。

吳建遠提醒，預防癌症免費篩檢項目包含提供30歲以上婦女每3年接受1次抹片檢查、提供50到未滿75歲民眾做每2年1次的糞便潛血檢查、提供30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次口腔黏膜篩檢，以及45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次X光乳房攝影。