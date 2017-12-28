移植哥哥糞便腸道菌叢 重症弟弟奇蹟痊癒了！

哥哥的30公克糞便，成功救回重症弟弟一命！圖為林口長庚。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-12-28 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕哥哥的30公克糞便，成功救回重症弟弟一命！林口長庚完成國內第一例兒童「糞便腸道菌叢移植」個案，透過次世代基因定序法，分析5歲病童及捐贈者的腸道菌相，在移植11歲哥哥新鮮糞便所純化過的腸道菌叢後，2週後成功痊癒。

《聯合報》報導，一名5歲男童誤食強鹼，導致食道嚴重灼傷、胃部損傷，且感染抗藥性極高的梭狀桿菌，血便、腹部腫脹等症狀，最後證實感染「困難梭狀桿菌」，等於一肚子都是壞菌，但吃下哥哥的糞便（糞便移植）後2週，腸道菌相恢復正常，現在已滿肚子好菌。長庚醫院兒童內科部教授邱政洵表示，這是台灣第一例以精準醫學方式導引腸道菌叢移植，透過次世代基因定序法，分析小病童及捐贈者的腸道菌相。

童腸胃科副教授陳建彰表示，原本對男童投以萬古黴素等傳統抗生素，仍治療無效，因為持續接受抗生素，以致改變腸道菌叢，幾乎沒有好菌，感染「困難梭狀桿菌」，病菌釋放毒素，更是對好菌「趕盡殺絕」，因此決定用糞便腸道菌叢移植，吃下11歲哥哥提供的30公克新鮮糞便，連續3次糞便追蹤檢查，均找不到梭狀桿菌，成功治癒。

不過糞便移植並非直接吃下大便，而是經過特殊處理，過濾雜質，予以純化、萃取，製成腸道菌叢混合物，加入250毫升生理食鹽水，經由大腸鏡灌入男童的大腸、直腸等部位，也就是將健康哥哥的腸道菌叢移至弟弟的腸道系統。