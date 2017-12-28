海底撈自帶食材福利縮水 店家還要剪角採樣...

火鍋連鎖店「海底撈」先前宣布，公開客人自帶食材、酒水，而且不收取任何額外費用。（圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

2017-12-28 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕火鍋連鎖店「海底撈」先前宣布，公開客人自帶食材、酒水，而且不收取任何額外費用，引起火鍋同業撻伐，認為「自帶食材」會破壞火鍋業「禁帶外食」的行規，打亂市場行情。業者表示，之前顧客自帶食材，店家會幫忙清洗、擺盤的福利已經取消，而且自帶的食材都必須由店家剪角採樣，就是為了確保食品安全。

12日海底撈業者在臉書上宣布，顧客可以自帶食材、酒水，甚至可以帶店內已經有賣的食材，而且完全不會收取額外費用。消息曝光後，引起網路一番熱議，有網友親自帶食材到海底撈測試，店員將他帶的食材清洗後擺盤放好，還將生鮮食物加上冰塊保鮮。

綜合媒體報導，從19日開始，海底撈有了新規定，只要顧客自帶食材來店，店員都會用剪刀在每樣食物上剪一小塊，並在單據上記錄食材與時間，為的就是確保食安。另外，清洗食材的服務也取消，主要是怕顧客所帶的食材與餐廳食材交叉感染。但有顧客認為，自己帶的食材被剪，壞了飲食的興致，店家不如直接禁止攜帶外食。

衛生局表示，業者採集的食物樣本可能不夠，而且樣本需要進行溫度控管，如果保存不好也將失去價值。