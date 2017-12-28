今明仍持續回暖 吳德榮：跨年夜氣溫降至最低

吳德榮指出，今明2日各地仍為晴時多雲的穩定天氣，跨年前後氣溫將降至最低。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-28 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晨平地最低溫為16.4度在嘉義測得，與昨日的12.4度相比回升了4度，氣象專家吳德榮表示，今雖有中層雲移入，西半部仍為多雲時晴的天氣，東半部則有局部短暫雨，屬白天舒適、夜間偏涼的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明2日西半部均為晴時多雲的天氣，北海岸及東半部地區有局部短暫雨，氣溫變化不大，中南部高溫25度以上，北台灣及花東則為22至24度；各地晚間氣溫約在18至20度，偏涼爽舒適。

吳德榮接著表示，最新模式模擬顯示，跨年前的這波冷空氣南下時間略延後，將在週六（30日）晚間接近台灣，屆時天氣將開始轉變，北部、東半部地區轉有局部雨，氣溫亦逐漸下降，週日（31日）水氣逐漸通過，北部短暫雨後轉為多雲；中南部晴時多雲，北海岸、東半部有局部短暫雨。

吳德榮進一步指出，下週一（元旦）清晨東半部低雲多，有零星短暫雨的機率，迎曙光的民眾需要點好運氣，他說，跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區最低溫約在13、14度左右，都會區大約15度左右，提醒欲參加跨年活動的民眾務必適時增添衣物。