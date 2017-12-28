新竹中油油庫賴清德週六宣佈廢庫走入歷史！

2017-12-28 08:53

［記者洪美秀／新竹報導］啟用超過一甲子的新竹市公道五路中油油庫，即將在週六由行政院長賴清德宣佈廢庫走入歷史，市長林智堅說，這是新竹人很重要的事，當天除有老油人的回顧展，市府也準備結合旁邊台肥19公頃用地，打造新竹市的軟體科技廊帶。

林智堅說，中油油庫的廢止一直是新竹市民的期盼，更可以說是立法院總召柯建銘「從政20年的志業」，他在擔任市長後便積極進行中油廢庫作業，加上行政院長賴清德協調，終於要在年底完成這項屬於新竹人的大事。

至於中油廢庫後的運用，林智堅說，新竹市的產業不缺人才、聚落，產業升級最缺的反而是土地，市府將與新竹科學園區管理局合力打造公道五路28公頃軟體創業廊帶，包括近9公頃的中油土地，與19公頃的台肥閒置廠區，朝向人工智慧AI、物聯網IoT等產業發展方向，打造具備生活機能與園區再升級的產業基地。

市府將推動三大產業政策透過「租稅減免、創業補助、共同開發」，吸引具創新研發能力的團隊進駐，協助科學園區進行產業升級，延續產業動能。

新竹市府產發處表示，公道五路上的中油油庫民國43年啟用，已超過一甲子，原有18座油槽，包括3座燃料槽、6座柴油槽和9座汽油槽，每天的供油量汽油約1800到2000公秉，因所在地周邊都是住宅區及商業區，使得居民對油庫的存在總感到威脅與不安，居民要求油庫遷移的聲浪數10年來從未停過。

產發處表示，因為陳情案件不斷，中油也從善如流同意讓公道五路的中油油庫朝廢庫方向努力，去年就先停止3座燃料油槽3萬5000公秉的儲存量，今年6月更廢止6座柴油油槽共1萬7000公秉的儲油量，加上30日即將廢除剩餘的9座汽油槽，將達到全面停供目標。

產發處強調，中油廢庫後，市府會要求中油公司進行全區及周邊土壤改良計畫，並要求進行土壤及水質檢測，確保油庫周邊環境及土壤改善達一定標準再進行土地活化再利用。未來轉型為科技廊帶後，市府也能獲得一定比例的回饋，市府擬打算規劃為公園及其他公有設施，改善周邊環境，嘉惠居民。