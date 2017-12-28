新生註冊率低於「死亡線」！17所大專院校危險了

教育部首度公布各大專校院全校新生註冊率，供學生、家長及各界了解辦學狀況。圖為大學指考畫面。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-12-28 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕教育部今天首度公布各大專校院全校新生註冊率，供各界了解辦學狀況。根據統計資料，106學年度全校新生註冊率，共有17校（不計算宗教研修學院）低於6成的「死亡線」，按照教育部規定，未來可能列入「專案輔導名單」。

綜合媒體報導，教育部今公布大專全校註冊率，其中，全國只有3校註冊率百分百，包括中信金融管理學院、一貫道崇德學院及崇仁醫護，前兩校都是私校停辦後，被接手轉型為特色小校。國立大學註冊率也出現下跌，台大、清大註冊率約94％，陽明大學降至85％。

新生註冊率未達6成的17所學校包括：華梵大學、玄奘大學、開南大學、明道大學、台灣首府大學、高苑科大、遠東科大、育達科大、中州科大、修平科大、南榮科大、崇右科大、和春學院、南亞學院、蘭陽學院、高美醫專、台灣觀光學院等。基督教台灣浸會神學院及台北基督學院為性質特殊的宗教學校不計入。

其中位於花蓮的台灣觀光學院註冊率註冊率最低（29.87％），第二低為南榮科大（32.17％），再來是華梵大學（32.43.％）。

按照「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達6成的學校，可依「私立學校法」第55條規定，要求限期改善，並專案輔導。此外，學校若有行政疏失或註冊率不佳，教育部可能扣減招生名額。