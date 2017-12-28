西半部空氣仍糟！跨年夜將下探14度

今天清晨稍涼，白天為舒適溫暖天氣，預測清晨中部以北低溫約14、15度，其他地區約17、18度；白天氣溫會比昨天更溫暖。（資料照）

2017-12-28 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨稍涼，白天為舒適溫暖天氣，預測清晨中部以北低溫約14、15度，其他地區約17、18度；白天氣溫會比昨天更溫暖，宜蘭、花蓮雲量稍多高溫約23度，其他地區陽光露臉，高溫都在24度以上，中南部更可達26度，請注意西半部地區日夜溫差較大。因擴散不佳，今天中部、雲嘉南以及高屏空品區的空氣品質將出現「紅色警示」。

中央氣象局預測，上半天東半部地區及北部山區會有一些短暫雨，下半天後中層雲的水氣將通過台灣上空，北部地區降雨機率將提高，中南部地區雲量也較多，中南部山區會有一些短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。此外，明天東半部及恆春半島易有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，受高壓迴流影響，西半部擴散能力差。中部、雲嘉南以及高屏空品區的空氣品質將出現「紅色警示」。台灣海峽上空氣流場可能出現渦流現象，使得空氣污染持續累積以及跨縣市傳送，因此北部及竹苗空品區也要提防污染物傳輸造成空氣品質轉差，可能出現「橘色提醒」的等級，其餘空品區及金門、馬祖、澎湖為良好至普通等級。

週五、週六偏東風的環境，迎風面水氣增多，北部及東半部地區降雨機率較高，其中基隆北海岸及東半部地區降雨時間會比較長，中南部山區也有一些零星短暫雨。31日至1月3日東北季風增強，此波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，跨年夜到隔天清晨冷空氣影響最明顯，中部以北及東北部低溫將下探14、15度，其他各地16、17度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 21 17 ~ 25 19 ~ 24 17 ~ 20

今天上半天東半部地區及北部山區會有一些短暫雨，下半天後中層雲的水氣將通過台灣上空，北部地區降雨機率將提高。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）