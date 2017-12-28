12/28 各報重點新聞一覽

2017-12-28 06:19

自由時報

賴揆：將訂新移民法

面對人口老化及少子化危機，政府致力思考解決對策，除了提出一系列攬才、留才及搶救少子化的政策，行政院長賴清德繼十一月拋出建構友善移民環境的主張後，他昨在年終記者會上宣示，台灣要有前瞻移民政策，明年將擬定新的移民法規，將移民政策獨立立法。

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護照誤植美機場圖// 前後任領務局長 一調職一下台

外交部護照誤植美國機場案，領務局長陳華玉昨出面道歉，外交部並宣布懲處前後任領務局局長，現任局長陳華玉扛責下台，前任局長、現駐加拿大代表龔中誠也調離現職；後續並將有第二波懲處，正在釐清責任。外交部領務局說明，確認抽換頁面方式不可行，將全部重印。

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司法新制 被害人可參與訴訟

近年法官的判決時而引發社會議論，司法院認為被害方的聲音不能被掩沒，全力推動被害人參與訴訟新制，昨完成「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿」，未來被害人（包括家屬）可對證據表示意見、詢問被告和對量刑提出意見等。司法院秘書長呂太郎表示，希望透過修法讓法官聽到被害人的聲音，彌補和修復被害人的傷害。

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蘋果日報

賴揆：念私幼年補助7.5萬

為解決少子化問題，行政院長賴清德昨宣示，已研議規劃自明年起推動私立幼兒園公共化政策，透過最高每年每個幼兒補助7.5萬甚至更高金額，減輕家長壓力，希望將台灣生育率從目前每位婦女平均生育1.17人，在2030年能提高至1.4人。立委認為賴揆補助政策展現政府解決少子化的決心，但學者認為，政府既要介入補助，就更應注意教育品質的改善。

王文洋百億公主婚變

相愛容易相處難，豪門婚姻生活更不像童話一般！宏仁集團總裁王文洋長女、「百億公主」王思涵驚傳婚變，《壹週刊》報導，王疑似另結新歡，今年八月中突將相戀逾十年、結婚不到三年的夫婿黃健維請出信義區豪宅住所，且不讓他與兒子見面，八月底更被拍到與兩人的婚禮攝影師、備受黃信賴的林俊龍一同出遊用餐，還熊抱林男。王黃兩人婚姻觸礁，關係岌岌可危，但目前透過律師溝通，暫未提出離婚訴訟。

聯合報

1天2人下台...施政頻出包 政院致歉

行政院各部會最近狀況頻傳，影響執政黨整體形象，行政院秘書長卓榮泰昨天在民進黨中執會裡，針對第二代晶片護照誤用照片、役政署長駕駛硬闖成功嶺營區、桃園機場跳電，以及傳出交通部有意恢復徵收排氣量一百五十ＣＣ的機車牌照稅，向與會的黨公職人員表達歉意，並強調行政院會改善。

國衛院空汙報告：PM2.5與肝癌有關 中南部高風險

國家衛生研究院、衛福部與環保署等合作研究空汙對國人健康的影響，預計明年一月中旬正式發表結果，但初步報告顯示，PM2.5除影響老人與孩童肺功能，可能引發呼吸道疾病，也與肝癌及代謝性疾病等有關，中南部是當前急需控制地區，尤以高雄市最嚴重。

中國時報

非六都缺人缺錢 城鄉差距擴大 賴揆啟動行政區重劃

為解決非六都縣市缺人缺錢，城鄉差距擴大問題，行政院長賴清德昨表示，明年將啟動研議「行政區重劃」並提出《財政收支劃分法》修法版本，他對城鄉差距擴大、非六都缺人缺錢及鄉村人口流失等問題感慨良多，盼望透過修法及行政區重劃，達到「均衡台灣」的目標。政委張景森則說，政院將在2個月內提出複數方案，供各界討論。

註冊率低於6成 19私大拉警報

教育部昨晚公布106年學年度各大學註冊率，有19校低於6成，最差前3名為台灣觀光學院29.87％、南榮科大32.17％、華梵大學32.43％。教育部規定，連續2年註冊率低於6成的學校，「將專案輔導」。