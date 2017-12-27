算誰的？高醫績效薪資系統出錯 8年溢付5000萬元

高醫大附設醫院主治醫師績效薪資系統出錯，8年溢付5000萬元。（記者方志賢攝）

2017-12-27 23:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院主治醫師個人績效薪資系統設定出錯，將45項健保項目的抽成誤植為自費項目抽成，多抽成金額最高達3倍，醫院決議透過協商追回溢付金額，受影響醫師近400人，時間長達8年，初估溢付金額達5000萬元，個人最高須繳回400萬元。

對此有醫師懷疑，溢付的金額，醫院並沒有算清楚，「沒有算對怎麼繳？」另有醫師要求不要追8年哪麼久，「好像要趕盡殺絕」，做太絕大家就會反彈，這項錯誤積弊已久，實在是很丟臉的事！

高醫大附設醫院副院長林志隆表示，高醫從民國86年起實施主治醫師個人績效制度，除了基本薪資外，還依開刀、檢查等醫療作業，給予績效獎金，過去基本薪資及績效薪資，都沒有細項，今年3月，一名醫師查詢個人績效明細時，承辦人員發現支領異常。

醫院進一步查核後，發現從98年7月到106年3月，共有45項績效薪資的醫療品項因資訊系統設定出錯，把健保項目的抽成誤植成自費項目的抽成，所以醫師領到抽成的金額比應該領的還高，差距最高達到3倍。

林志隆說，出錯的系統與主治醫師績效有關，並未影響健保申報及病患權益，醫院發現錯誤，成立專案小組查明原因，並了解涉及範圍及影響程度，全院650名主治醫師，受影響者近400人，主要影響的科別是神經內、外科、精神科，耳鼻喉科及泌尿科等。

林志隆說，基於合理公平的薪酬原則，醫院決議將溢付的績效金額追回，期間已召開3次說明會，廣納意見，希望達成共識，他強調不會造成醫師額外損失，只要醫師提出合理的要求，醫院都願意減免，例如溢領導致多繳所得稅的損失，只要提出證明，醫院也認為合理，就會納入考慮。

林志隆表示，院方希望追回1000萬~2000萬元，但不預設立場，一定要追回多少款項，醫院系統人為錯誤，究責是希望找出問題，不要再發生，也希望薪資結構更公開透明。

一名神經內科醫師表示，45項大多是神經檢查，所以神經科影響較大，大家對院方沒有敵意，也願意幫忙醫院，但不要連追8年哪麼久，那些溢領的錢很多繳稅都繳完了，很難算了，雖然親兄弟明算帳，但不要算得好像要「趕盡殺絕」，做太絕大家就會反彈。

另名泌尿科醫師要被追回10多萬元，金額不算太多，他願意配合繳回，每個月慢慢扣回。

另有醫師表示，不相信醫院已算清楚溢付的金額，擔心過幾年後又說算錯了，「沒有算對怎麼繳？」已有人想找律師、會計想辦法應對，也有人要罵髒話，而這項錯誤從98年開始，積弊已久，實在是很丟臉的事！