算誰的？高醫績效薪資系統出錯 8年溢付5000萬元

高醫大附設醫院主治醫師績效薪資系統出錯，8年溢付5000萬元。（記者方志賢攝）

2017-12-27 23:44

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫大附設醫院主治醫師個人績效薪資系統設定出錯，將45項健保項目的抽成誤植為自費項目抽成，多抽成金額最高達3倍，醫院決議透過協商追回溢付金額，受影響醫師近400人，時間長達8年，初估溢付金額達5000萬元，個人最高須繳回400萬元。

對此有醫師懷疑，溢付的金額，醫院並沒有算清楚，「沒有算對怎麼繳？」另有醫師要求不要追8年哪麼久，「好像要趕盡殺絕」，做太絕大家就會反彈，這項錯誤積弊已久，實在是很丟臉的事！

高醫大附設醫院副院長林志隆表示，高醫從民國86年起實施主治醫師個人績效制度，除了基本薪資外，還依開刀、檢查等醫療作業，給予績效獎金，過去基本薪資及績效薪資，都沒有細項，今年3月，一名醫師查詢個人績效明細時，承辦人員發現支領異常。

醫院進一步查核後，發現從98年7月到106年3月，共有45項績效薪資的醫療品項因資訊系統設定出錯，把健保項目的抽成誤植成自費項目的抽成，所以醫師領到抽成的金額比應該領的還高，差距最高達到3倍。

林志隆說，出錯的系統與主治醫師績效有關，並未影響健保申報及病患權益，醫院發現錯誤，成立專案小組查明原因，並了解涉及範圍及影響程度，全院650名主治醫師，受影響者近400人，主要影響的科別是神經內、外科、精神科，耳鼻喉科及泌尿科等。

林志隆說，基於合理公平的薪酬原則，醫院決議將溢付的績效金額追回，期間已召開3次說明會，廣納意見，希望達成共識，他強調不會造成醫師額外損失，只要醫師提出合理的要求，醫院都願意減免，例如溢領導致多繳所得稅的損失，只要提出證明，醫院也認為合理，就會納入考慮。

林志隆表示，院方希望追回1000萬~2000萬元，但不預設立場，一定要追回多少款項，醫院系統人為錯誤，究責是希望找出問題，不要再發生，也希望薪資結構更公開透明。

一名神經內科醫師表示，45項大多是神經檢查，所以神經科影響較大，大家對院方沒有敵意，也願意幫忙醫院，但不要連追8年哪麼久，那些溢領的錢很多繳稅都繳完了，很難算了，雖然親兄弟明算帳，但不要算得好像要「趕盡殺絕」，做太絕大家就會反彈。

另名泌尿科醫師要被追回10多萬元，金額不算太多，他願意配合繳回，每個月慢慢扣回。

另有醫師表示，不相信醫院已算清楚溢付的金額，擔心過幾年後又說算錯了，「沒有算對怎麼繳？」已有人想找律師、會計想辦法應對，也有人要罵髒話，而這項錯誤從98年開始，積弊已久，實在是很丟臉的事！

  • 高醫大附設醫院副院長林志隆說明該院主治醫師績效薪資系統出錯狀況。（記者方志賢攝））

    高醫大附設醫院副院長林志隆說明該院主治醫師績效薪資系統出錯狀況。（記者方志賢攝））

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