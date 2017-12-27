預計明年8月啟用的南美館 換新館長原因是…

台南市立美術館預定明年8月完工啟用。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-27 23:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館館長將由現任董事潘襎接任新館長，南美館董事長陳輝東表示，由於原館長林保堯70歲屆齡退休，董事會選薦小組約於1週前進行人選推薦討論作業，今天召開會議通過新人事案，以潘襎著作等身實務經驗與風格能力，絕對是一時之選，足堪大任。

陳輝東表示，依「台南市美術館設置自治條例」，館長初任年齡不得逾65歲，任期屆滿前年滿70歲，應即更換，但有特殊考量，「經監督機關核准者不在此限」，當初基於林館長有豐富學術與才能，以「特殊考量 」而逾齡接任首屆館長，如今他70歲屆齡，董事會也努力留住人才，但是市政府是監督機關另有見解，且基於自治條例規定，因此選任新館長。

陳輝東表示，一般美術館長人選因屆齡退休而更迭，是很正常的事，外界實在不必多作揣測解讀，徒增紛擾。

潘襎歷任台灣美學藝術學學會（TAAAS）秘書長、亞洲藝術學會（ASA）國際總部幹事等職，現任佛光大學文化資產與創意學系系主任。他將依規定先辭去董事職後，再就任館長職務，董事會也將於近期遞補董事缺。

南美館是台灣第1個採行政法人體制運作的美術館，預定明年8月完工啟用，是南市文化大事；陳輝東表示，南美館推動至今，勤力勤作拼進度，建立典藏制度，連文化部長鄭麗君也公開稱讚南美館有「軟體先行」、「組織先行」的做法是好示範，相信在新任館長潘襎持續推動下，一定能夠建樹立典。