家道中落遠嫁台灣 新住民好手藝開早餐店

阮美玲，原本在家鄉想讀大學當老師，嫁到台灣15年後今年8月創業開早餐店。（記者黃文瑜攝）

2017-12-27 22:50

〔記者黃文瑜／台南報導〕越南籍新住民阮美玲，原本在家鄉有遠大夢想，想讀大學當老師，但因家裡遭到重大變故，為了改善家境，15年前只好嫁來台灣，希望在台灣獲得更好的就業機會，幫助家鄉的家人，今年8月，在家人的支持下，順利在玉井創業成功開了一間早餐店，受到許多人的支持，與先生的異地婚姻也在當地傳成佳話。

阮美玲個性樂觀開朗，除了有好廚藝，臉上更是充滿親切的笑容，在越南時家裡賣飲料經商，家境很優渥，讓她一直夢想要讀大學當幼稚園老師，可惜好景不常，因弟弟有些壞習慣，把家裡的錢都用光家道中落，讓她的人生瞬間從天堂掉入地獄般。

為了讓家人過好的生活，家人建議她嫁到台灣，在台灣找工作，因為台灣的環境比越南好，於是當時19歲的她就嫁到台灣與先生定居楠西，在家鄉她就傳傳承了母親的手藝，最擅長調製咖啡及飲品，所以在楠西的早餐店上班十幾年，後來想創業，又不好意思和前老闆打對檯，因此和丈夫商量到玉井開店，想不到丈夫竟然一口答應，舉家搬到玉井。

阮美玲說，創業時也並非很順利，當時籌備期間丈夫工作調到中國，要照顧兩個孩子，也要照顧婆婆，蠟燭兩頭燒又是家裡又是店裡，幸好8月開業時丈夫就回到台灣，夫妻一起經營早餐店，早餐店不大也沒有店名，全由阮美玲一手設計與佈置，整體風格溫馨可愛，原本她擔心鄉下農村沒有外食的習慣，想不到很多人一大早就要到山上工作，因此她每日凌晨3點就起來備料，也不以為苦，更表示在另一半的支持下擁有自己的事業很幸福。