新化文創園區 大龍貓玩偶+日式建築超吸睛！

新化區舊日式宿舍文創園區擺放大型龍貓玩偶，完全無違和。（記者黃文瑜攝）

2017-12-27 22:42

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南新化區舊日式宿舍文創園區「找春牌」老宅原創飲品最近在庭園區放置大型的350公分高的龍貓卡通玩偶，吸引民眾目光，紛紛到日式宿舍庭園拍照，稱讚日式建築和龍貓玩偶「非常搭」。

店主鄭文翔的妻子非常喜歡龍貓，因此兩人經常到世界各地搜集不同裝扮的龍貓，往來新加坡、馬來西亞、中國及日本，並擺在店裡和民眾分享，但是日本龍貓玩偶材質多是陶瓷，曾經打破好幾個，讓夫妻倆好心痛，就開始尋找各塑膠材質的龍貓，不定時更換拿出來擺在老屋前讓民眾拍照。

因為夫妻倆出名的愛龍貓，3年前有中國廠商贈送1隻350公分高、約250斤重的大龍貓，這隻龍貓以玻璃纖維及石頭漆做成，造價約30萬，有別於台灣製造的光滑面，不容易掉漆因此也不容易損壞，適合擺在室外與民眾互動。

因擔心中國的大龍貓有侵權疑慮，所以之前一直收在倉庫中，但經向文化局及日方主詢問後，認定沒有商業行為，所以沒有違法問題，最近才拿出來，讓民眾很驚豔。

鄭文翔說，日式宿舍文創園區，有老樹、老舊磚瓦，一般人對於老舊事物不一定有很大興趣，大龍貓是橫跨三代人的回憶，像是親善大使，因此大龍貓不是園區的主題，只是希望透過龍貓，讓民眾更願意接觸老宅，了解老宅的生活方式，更見日式建築的美。