「希望」成真！印尼母獨力撫養 枋中陳姿鳳錄取台大藥學

新住民之女、枋寮高中陳姿鳳透過「希望入學」錄取台大，還進入近年門檻水漲船高的藥學系！（記者陳彥廷攝）

2017-12-27 22:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮高中陳姿鳳是新住民二代，今年獲得總統教育獎殊榮，台灣大學「希望入學」計畫本週放榜，她喜上加喜，以第一志願錄取台大藥學系，校長陳志偉說，對陳家和枋中來說，「希望入學」是最棒的新年新希望！

對化學、生物最拿手的陳姿鳳，校排年年第一，高二時，她以「不同型態鈀奈米觸媒對直接乙醇燃料電池的應用」，進軍全國科展，勇奪化學首獎，用自己的實力爭取來的獎學金，贊助自己念書！今年姿鳳榮獲「總統教育獎」，成為屏東縣在高中組別唯一的學生，日前更獲日本「高校化學競賽」邀請，到日本名古屋大學全程用英文發表科展題目，扎實的基本功和表現，成了進入台大的最大助力。

考高中時，陳姿鳳曾在理化科目失常，3年來，她不斷砥勵自己，師長笑稱她「早就準備3年了」，但其實陳家清苦，原來姿鳳小一時就失怙，曾差點要隨舅舅回印尼安頓，但家人看見台灣教育品質，決定留下，陳媽媽用「印尼腔台語」每天到早餐店招呼客人，還要身兼數職到果園套袋，就為了讓姿鳳的求學路無後顧之憂，媽媽並鼓勵她「人窮志不窮」，養成姿鳳懂得感恩並獨立自持上進的個性。

「寒假醫學營給了我不少啟發。」清秀的陳姿鳳靦腆地說，學校舉辦醫學營，讓她對藥物與人體的效用起了很大興趣，加上小時候回印尼，看見醫療環境差，也興起改善的念頭，填上藥學系就是第一步。

枋寮高中校長陳志偉說，姿鳳因為直升，對環境熟悉，少去出外念書的繁雜家務，也才能在高中3年不斷砥勵自己處於頂尖，而這個「希望入學」，無疑陳家和枋中最好的新年新希望。

枋寮高中今天（27日）段考，雖然陳姿鳳已向台大報到，但她仍壓力大到肚子痛，未來還要繼續參加學測，姿鳳說，拚拚看是否能填上台大醫學系是玩笑話，但還是希望自己能夠在學測留下對得起自己的成績！

另外，東港高中學生許景順也透過「希望入學」計畫，成為台大機械系新鮮人。