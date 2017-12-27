明舒適溫暖水氣增多 早晚稍涼 中南部空品仍紅色警戒

明日天氣較今日更為溫暖，但擴散條件仍差，中南部空氣品質亮紅燈，竹苗也為橘色提醒。（資料照，陳志曲攝）

2017-12-27 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日冷空氣稍微減弱，清晨依然稍涼，白天會比今（27）日更為溫暖，除了宜蘭、花蓮外，其他地區陽光露臉。明日水氣增多，上半天東半部、北部山區有短暫雨；下半天北部降雨機率增加、中南部雲量也增多。明日中南部空品仍較差，提醒未來幾天出門配戴口罩，盡量減少戶外劇烈活動。

《中央氣象局》預報，明日依舊為清晨稍涼、白天溫暖的天氣。中部以北清晨低溫約15、16度，其他地區約17、18度。白天會較今日溫暖，宜蘭、花蓮高溫約23度，其他地區陽光露臉，高溫都在24度以上，中南部甚至可達26度，但西半部日夜溫差仍大。

《天氣風險公司》表示，明日冷空氣稍微減弱，全台會維持舒適穩定的天氣到週六（30日）白天，下一波冷空氣預計在週六晚間報到，屆時北部、東北部將轉為濕冷。

降雨方面，《中央氣象局》預報，明日台灣附近水氣增加，上半天東半部、北部山區會有短暫雨；下半天隨著中層水氣通過台灣上空，北部地區降雨機率增加，中南部地區的雲量也會增多、山區則會出現一些短暫雨。

《天氣風險公司》表示，週六晚間開始，北部、東北部將轉為濕冷天氣，週六晚間到週日（31日），北部、東部地區都有機會出現降雨。

空氣品質方面，《中央氣象局》預報，明日西半部擴散差，中南部為「紅色警示」，竹苗為「橘色提醒」，北部、宜蘭及離島為普通等級，花東為良好等級。

《天氣風險公司》表示，未來幾天由於大氣穩定，擴散條件不良，空氣品質較差；週日又會有新一波的境外污染報到，提醒敏感族群未來幾天外出戴口罩，並盡量避免戶外劇烈活動。

明日白天較今日更為溫暖，宜蘭、花蓮高溫約23度，其他地區陽光露臉，高溫都在24度以上，中南部甚至可達26度。（圖擷取自中央氣象局）

明日中南部大氣穩定，擴散條件仍差，中南部為「紅色警示」，竹苗為「橘色提醒」。（圖擷取自行政院環保署）