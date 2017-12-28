全台跨年何處「趣」 一次整理給你！

「2018臺北最High新年城」跨年晚會，由曾寶儀（圖右）和Kid（圖左）擔綱主持。（台北市政府提供）

2017-12-28 07:30

〔記者王姝琇／綜合報導〕選好在哪裡告別2017最後一天了嗎？全台精選跨年活動，哪裡最好玩、跨年卡司最堅強、煙火施放最長？通通整理給你！

台北跨年晚會，必看101煙火秀

號稱「全台最強卡司」台北跨年晚會，由曾寶儀和Kid擔綱主持，更首度邀請韓國巨星Rain帶來勁歌熱舞、陪民眾倒數。而眾所矚目的101煙火秀則以「2018 幸福共好Happy Together」為主題，加入燈光秀等多媒體裝置演出，總長達360秒。

桃園跨年晚會，電音女神謝金燕開場

桃園跨年晚會由黃子佼和LULU主持，久違的電音女神謝金燕開場、韓國甜美女神Jessica及動力火車雙壓軸演出，跨年倒數邀請出身桃園的亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，在會場象徵性做出擲標槍動作，透過光束啟動3分鐘跨年煙火秀。

台中雙主場跨年晚會，摩天輪燈光秀、人造雪浪漫登場

台中今年特別規劃雙主場跨年晚會，同步在國立台灣體育運動大學與后里麗寶樂園登場，讓民眾能就近跨年，麗寶場另推出摩天輪炫光秀，搭配人造雪增添浪漫氛圍，也象徵為「2018臺中世界花卉博覽會」揭開序曲。

台南跨年晚會，各式大獎等你來抽

台南晚會推出吳怡霈、納豆、黃鐙輝和謝忻組成的全新主持陣容，更延續去年抽大獎活動，有SUZUKI汽車、宏佳騰機車、iPhone手機、華航台南-大阪、台南-香港來回機票等大獎，並邀請動畫電影《小貓巴克里》導演邱立偉等人一起倒數。

高雄夢時代跨年晚會，藝人精彩演出不可錯過

高雄則由夢時代購物中心推出由胡瓜、白家綺、阿翔和莎莎組成實力堅強主持群，由謝金燕、畢書盡、曾佩慈、郭書瑤、家家、鼓鼓、八三夭、孫淑媚、許富凱、滅火器樂團和曾之喬等藝人輪番演出。

高雄義大世界跨年晚會，首創雙煙火秀超吸睛

還有義大世界首創雙煙火秀，以36分鐘「奇幻迎賓煙火秀」率先登場，精選80年代復古搖滾音樂及流行音樂，搭配燈光效果呈現奇幻煙火，午夜12點再施放999秒「音樂藝術跨年煙火秀」，讓民眾看個過癮！

桃園跨年晚會將邀請亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村一起倒數。（桃園縣政府提供）

台中雙主場跨年晚會不施放煙火，改以人造雪搭配摩天輪燈光秀迎接2018年！（台中市政府提供）

台南跨年活動由納豆、吳怡霈、謝忻和黃鐙輝（圖依序左起）組成全新主持陣容，嗨翻全場！（台南市政府提供）

高雄夢時代購物中心跨年晚會祭出超強卡司輪番上陣。（高雄夢時代購物中心提供）

高雄義大世界首創雙煙火秀，絕對震撼現場的視覺感受。（高雄義大世界提供）