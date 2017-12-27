高溫燃燒下的陶藝 鶯歌陶博館展台灣柴燒

2017-12-27 12:04

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至明年1月14日止，將於地下一樓陶藝長廊展出「台灣柴燒陶藝源流」並分為三階段介紹，總共50件作品。策展人竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧表示，台灣柴燒陶藝創作發展至今已有30多年，從最早的「漢寶窯」到現在遍佈全台的各種小型柴燒窯，希望藉由展覽讓民眾更認識柴燒陶藝。

展覽的作品細分「台灣柴燒陶藝的源起」、「溫層與質感介紹」及「台灣新流派」。鄧淑慧挑選代表這三階段的陶藝，當中的源起以創作於1984年的漢寶窯《陶醉》勇於嘗試燒製裸女，並保留土、火及落灰的質感，襯托於女性胴體，在當時民風保守的台灣作為第一代柴燒陶藝的作品之一。

在溫層與質感部份，以翠綠自然釉聞名全球的日本神山清子的《自然釉砧》最為看點，於1975年發表時驚艷全世界，隨著溫燒升高開始溶融，讓釉呈現不同的色彩。

最後的新流派，主要介紹高溫環保柴燒，竹南蛇窯第二代林瑞華《山岳》使用印尼原礦土及紅土，經過3次的1410度高溫燒製而成，作品表面出現多達10多種的釉彩。

另一方面，陶博館長吳秀慈表示，增進新北市陶瓷與國際交流的機會，並開放「陽光特展室」及「陶藝長廊」給國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，歡迎有興趣的作家可上陶博館官方網站查詢。