南市限塑推「袋袋相傳」已回收4萬多個購物袋

2017-12-27 11:55

〔記者蔡文居／台南報導〕落實響應推廣限塑政策，台南市環保局以創新方式，循環再利用推廣「幸運環保購物袋」袋袋相傳，向市民以集點方式，募集可再循環使用的購物袋，經清潔整理後，加上吊牌製作成可再循環使用的購物袋，活動推行至今已回收4萬多個購物袋。

環保局廢管科長邱瑞基表示，環保署自明年起擴大「不得免費提供」購物用塑膠袋的管制對象，而南市早在105年即推出「幸運環保購物袋」袋袋相傳活動，募集可再循環使用的購物袋（包含二手不織布購物袋、紙袋等），並於百貨公司、量販店及超級市場等設置幸運環保購物袋取用櫃共14處。

今年因應107年管制對象，共設置1家家電3C量販店、6家書籍及文具零售業、4家量販店、2家藥局及環保局東一辦公室等14處設置點，共計28處。

邱瑞基表示，活動推行至今總共回收達約4萬3750個購物袋，並借出約3萬9500個幸運環保購物袋，約達1754公斤。另藏金閣自106年11月份起於每個月第二個星期六的二手家具拍賣會，凡消費滿1000元就送1個環保小提袋，送完為止。

環保局表示，環保署擴大「不得免費提供」購物用塑膠袋的管制對象，自107年1月1日起由現行公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7大類，新增藥粧店、美粧店、藥局、醫療器材行、家電攝影、資訊、通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店、西點麵包店等共計14大類管制對象。厚袋、薄袋皆不得免費提供給消費者，且可分解塑膠材質的塑膠袋也不可免費提供，而購物用塑膠袋的付費金額，仍維持由業者自行訂定。但直接包著魚類、肉類、蔬果等生鮮食品，或裝著麵包的包裝袋、裝藥品的藥袋，及洗衣服防塵袋都排除。

環保局呼籲，管制對象響應塑膠袋減量政策，不主動詢問消費者是否購買購物用塑膠袋，並鼓勵民眾以生活減廢3招「自備、重複、少用」減少使用一次用的塑膠袋。