元旦3天連假 宜蘭台北國道客運85折

元旦連假宜蘭台北國道客運85折。（首都客運提供）

2017-12-27 11:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］明年元旦將有3天連續假期，這也將是宜蘭代理縣長陳金德上任後，首度接受國五交通考驗，今年特別打出4家國道客運台北往返宜蘭85折優惠，宜蘭縣政府建設處表示，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，持客運票根轉乘市區公車，還享一段票免費的優惠。

明年元旦連續假期將從106年12月30日起到107年1月1日共3天，宜蘭縣府因應民眾跨年、迎曙光、返鄉、觀光遊憩的需求，提出國五塞車解方，建設處表示，依照往年3天連假統計，國道5號車流量單日雙向交通量預估達6.9萬輛次，預估南下車流集中於假期首日上午，北上車流集中於第2日下午開始，預計到凌晨1時後才能紓解，第3日北返車流則預計從上午開始，晚間10點左右結束。

「搭客運往返享有八五折優惠，請民眾多加利用。」建設處表示，今年元旦連假特別推出客運優惠票價，往返宜蘭、台北的4家國道客運，首都、國光、葛瑪蘭和大都會客運，在連假期間提供票價八五折的優惠，持客運票根搭乘宜蘭縣內的市區公車，可享一段票免費。

建設處指出，連假期間每日從樹林出發，行經宜蘭往花蓮的直達對號區間快車3班往返，共18列次，並提供台北、宜蘭100元、台北、花蓮200元的優惠票價，詳情請參閱台鐵網頁。

由於12月31日晚間，宜蘭市與羅東鎮分別在新月廣場和羅東中山公園，舉行跨年晚會，周邊都將有道路管制，自行開車的民眾，連假期間可以選擇縣內21所學校臨時開放的停車場，南方澳地區有停車需求的民眾，則可以選擇蘇澳港12、13碼頭臨時停車。