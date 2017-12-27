壯圍永美農路狹窄 地方盼早日拓寬

宜蘭縣壯圍鄉永美農路約僅4公尺寬，地方反映道路太窄無法會車，常有民眾開車不慎摔落路旁約2公尺深的水利溝渠。（記者林敬倫攝）

2017-12-27 11:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉永美農路約僅4公尺寬，地方反映道路太窄無法會車，常有民眾開車不慎摔落路旁約2公尺深的水利溝渠，希望政府能把水利溝渠旁長年無人使用的產業道路與溝渠互換，讓產業道路與農路合併。

壯圍鄉永美農路2段61巷農路約860公尺長，銜接191縣道與宜8線，附近約有30戶住戶，是壯圍功勞及古亭地區通往宜蘭市的主要道路之一，車流量不小，但路寬僅4公尺，農路旁的溝渠約4米寬、2米深。

陳歐珀今與壯圍鄉長簡文魁、縣議員黃建勇、陳福山及農委會官員至現地會勘；古亭村長鄭文展指出，農路太窄，根本無法會車，加上夜晚燈光昏暗，常發生有車輛不慎滑落路旁溝渠的意外。

鄭文展說，該道路民國57年市地重劃後，產業道路就已荒廢，甚至變成許多民眾種菜的地方，由於水利溝渠位在產業道路與農路之間，希望政府能金援，讓水利溝渠與荒廢的產業道路互換，並與農路合併增加路寬，保障民眾行得安全。

壯圍鄉長簡文魁說，該案地方已爭取5年多，遲無下文，好不容易水利會同意換地，公所將在1週內提出初步工程規劃，希望縣府能盡速設計，爭取中央前瞻經費辦理工程；宜蘭縣政府表示，該工程預計需要約2200萬元的經費，極需中央補助，待經費到位，縣府就會開始規劃設計。

陳歐珀指出，中央不論農委會與水利署的經費他會盡力爭取，看能否將工程納入前瞻預算，但也希望縣府盡速設計，希望明年度就有機會開工。

宜蘭縣壯圍鄉永美農路約僅4公尺寬，地方反映道路太窄無法會車，常有民眾開車不慎摔落路旁約2公尺深的水利溝渠。（記者林敬倫攝）