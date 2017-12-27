墾丁、西門傳天價滷味 台南這家套餐獲讚：為滷味洗冤

墾丁天價滷味（上，擷自臉書）與台南滷味套餐比一比（下）。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-27 11:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼墾丁傳出1盤920元天價滷味爭議後，台北市西門商圈也出現疑似490元高價滷味，影響一般人對滷味印象，但在台南古都，有家滷味店推出學生套餐只要60元，8樣滷味就吃得飽，讓網友吃了，直呼「真是為滷味洗涮冤情」！

一般滷味店大都是供客人自由單選，南市建南路這家滷味店，還有60元學生套餐，包括花枝丸、百頁豆腐、豬血糕、中豆干、海帶、青菜、科學麵、鳥蛋8樣滷味，80元豪華套餐則有豬腳筋、貢丸、魚包蛋、甜不辣、花干、鴨血、青菜、科學麵、鳥蛋9樣，幾乎滷味菁華重點都吃得到。

吳老闆說，墾丁滷味事件發生後，多少對滷味店產生影響，客人上門詢問每樣單價多少的情形比以前增加，還有滷味端上桌時，不少客人半開玩笑說「這盤要不要920元？」深怕誤踩地雷。

坊間滷味店少見80或60元套餐組合，而且有8、9樣多元化；吳老闆說，客人若是單點，價格不止這些，因為附近有公司機關及學校，因此提供套餐式讓客人外帶，也可以每樣吃得到又吃得飽。

店家也免費提供清湯，還有自製辣椒佐料，俗擱大碗讓老饕們奔相走告，雖不是排隊名店，但因墾丁滷味事件酵應，網友們「呷好逗相報」推PＯ「台南有人情味」。