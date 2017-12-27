跨年夜散場怎麼回家？ 台灣大車隊公布4處最佳叫車點

台灣大車隊建議2017跨年，搭計程車接駁區域圖。（台灣大車隊提供）

2017-12-27 11:39

〔記者陳宜加／台北報導〕跨年夜即將來臨，台北市政府前廣場活動結束後，如何離開廣場總成難題。台灣大車隊分析歷年用車人習慣，今天公布建議叫車區域，呼籲民眾離開時「多一點耐心、往遠一點走。」

台灣大車隊表示，在大台北地區，以台北市政府前廣場為中心，依回家方向分為東、西、南、北共4個排班點。

往南港、汐止、基隆方向，建議往忠孝東路五段與松山路口、過捷運永春站搭車；

往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園，建議往仁愛路四段與光復南路口搭車；

往天母、士林、北投，建議往基隆路和松隆路口搭車；

往文山、新店、中永和，建議往和平東路與基隆路口、捷運六張黎方向搭車。

台灣大車隊呼籲，當天可能有不肖司機企圖坐地起價，這些都是違法的行為，另根據過去經驗，當天由凌晨零時開始直到3、4點，都是用車高峰期；消費者如果選擇搭捷運，建議在上一站或下一站搭乘或徒步回家；如果選擇搭計程車，呼籲消者「多一點耐心，往遠一點走」，到達台灣大車隊建議的叫車區域搭車。

台灣大車隊也提醒，當天因為人潮、車潮眾多，為避免因爭道或擁擠產生口角，用路人應該心平靜和；上車後應與司機充份討論路線、取得共識，避免因為塞車互相埋怨沒有依路線行駛，反而破壞跨年好心情。