賴揆才1場 教育部連開5場歲末系列記者會

各部會最猛！教育部長潘文忠（前排右四）將連開5場歲末系列記者會，今首場記者會，再次預告明年將投44億元在大學教學創新。（記者林曉雲攝）

2017-12-27 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末交成績單，行政院長賴清德今開1場年終記者會，教育部居各部會最猛，預計連開5場系列歲末記者會。今天首場記者會先秀「大學跨域學習、多元創新成果」，教育部政次姚立德說明，教育部推動「學院實體化」開放學院招生，迄今已有19校、33個學院參與試辦，培養跨領域人才，明年高教深耕計畫將有逾半經費、44億元投入教學創新。

教育部長潘文忠表示，以前讀書目的是通過各階段升學考試，現在讀書目的是培養面對未來發展所需的前瞻能力，去年520提出以國民學習權取代國家教育權，回歸以學生為學習主體的發展思維，教育應培育學生具有多元創新、團隊合作、解決問題等能力，明年上路的高教深耕計畫將著重於教學創新，學位授予法修正草案也將列入立院下會期的優先法案。

記者會也安排台大、中央、陽明、虎尾科大、逢甲、靜宜大學等校現身說明，中央大學地球科學院院長朱延祥表示，中大地球科學院原有地球科學學系及大氣科學學院，參與學院實體化計畫後，開始整合師資及教學資源等，盼108學年能以地球科學院招生。地球科學系大二生趙澤民表示，地球是互動性系統，跨域學習非常必要，他還修習社會參與學分學程，以在地議題為學習主軸。

陽明大學醫學系學士學位結合碩士學位，大三學生黃昱潔表示，她在大一、大二時與不分系、生科系同學一起上課，大二實驗課的伙伴即是雙主修醫工與生科同學，有助於她未來從事醫學研究時應備的跨域思考模式。

位於農業生產區的國立虎尾科大分享大學社會責任實踐計畫成果，生物科技系副教授戴守谷表示，今年執行「開創虎尾溪流域四生好環境」計畫，在校內開設農學通識課程「農村生活食驗場」，帶領學生實地走訪雲林縣內農業事業單位，結合農民大學的農業師傅，導入師徒制訓練模式，讓青年從農的夢想由校園開始萌芽。雲林縣農業經理人協會理事長謝萬來亦陪同出席記者會。