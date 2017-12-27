北捷潮天團出動 提醒跨年「加分提前走」

台北捷運潮天團現場也傳授跨年秘笈「加分提前走」，也就是「加」值、「分」散搭乘、「提」早出門、「前」站下車和多「走」幾步到鄰近車站搭車。（記者鍾泓良攝）

2017-12-27 11:12

〔記者鍾泓良／台北報導〕跨年即將到來，台北捷運潮天團今天再出動，用網路爆紅的「抖肩舞」跟「Chicken Attack」宣傳搭捷運到捷運台北101站的參加跨年晚會的交通注意事項。如「分線搭乘，3線離場」，也就是進場時選擇板南線、淡水信義線，散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線離開，並盡量到捷運國父紀念站、永春站、信義安和站、象山站及南京三民站搭車，同時避開市政府站、台北101站的候車人潮。

而台北捷運潮天團現場也傳授跨年秘笈「加分提前走」，也就是「加」值、「分」散搭乘、「提」早出門、「前」站下車和多「走」幾步到鄰近車站搭車。

台北捷運每年跨年連續42小時營運，並選派由車站站長、站務員及司機員所組成的「台北潮天團」將會分派到各捷運站注意旅客安全，同時與民眾互動，並發出神秘小禮物

今年潮天團團員穿上中、英、日、印尼、泰國等八國代表服飾，象徵台北捷運朝向國際化，今年10月起已在自動售票加值機啟用馬來西亞、泰國、越南及印尼等4國語言操作指引及語音服務系統，連同原本的中、英、日、韓，自動加值機已擴及8國語言，明年預計再增加法、德、西等語言。