曾說票價優惠應由捷運公司出錢 朱立倫改口

對於態度的轉變，新北市長朱立倫表示，雙北股權符合雙北里程數時，再由捷運公司補貼，現階段為避免家長困擾，決定比照公車、客運等大眾運輸給5折優待。（記者何玉華攝）

2017-12-27 11:11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市在台北市宣布將於明年提供兒童捷運6折優待票時，曾表示不跟進，朱立倫當時說，優惠應該由捷運公司出錢才好計算，今天一早宣布，將提供新北市兒童比台北市更優惠的5折，對於態度的轉變，朱立倫表示，雙北股權符合雙北里程數時，再由捷運公司補貼，現階段為避免家長困擾，決定比照公車、客運等大眾運輸給5折優待。

立委江永昌、新北市議員李坤城曾在10月邀集交通部、衛福部、台北捷運局、捷運公司、雙北社會局、捷運局、交通局等單位研商；李坤城在10月24日總質詢時，曾問朱立倫是否跟台北市一樣，提供新北市國小學童搭捷運6折優待，朱立倫當時表示，搭乘捷運優待應該由捷運公司出錢，這樣比較好計算，新北市暫時沒有跟進的打算。

對此，朱立倫今天早上表示，新北市民搭乘捷運的里程跟新北市在捷運公司的股權如果是一致的，由捷運公司補貼或市府補貼都是一樣的，但因現階段還需要協調，因此針對兒童優待的部分，決定與公車、客運等大眾運輸一致給予5折，免得造成家長的困擾。