台大希望入學招生 虎尾高中李凱馨第一志願錄取

虎尾高中李凱馨錄取台灣大學心理系，左為導師林敏玲、右為校長薛東埠。（記者廖淑玲攝）

2017-12-27 11:06

［記者廖淑玲／雲林報導］參加台灣大學學士班希望入學招生，虎尾高中的李凱馨錄取台灣大學心理系，消息傳出令全校師生雀躍不已，更為明年1月26、27日即將登場的大學學力測驗帶來好預兆，為全體考生加油。

家住元長，虎尾東仁國中美術班畢業，以5A++的優異成績進入虎尾高中的李凱馨，母親是來自中國廣東的新住民，父母親工作不穩定，是低收入戶，身為長女的她卻未因家庭經濟不佳自暴自棄，反而努力向學，從小成績一直名列前茅，成為弟妹的好榜樣。

李凱馨因為曾參加過台大心理系舉辦的營隊，對心理學研究相當有興趣，第一志願就選定要心理系，在校長薛東埠鼓勵及指導下參加台灣大學學士班希望入學招生，就以第一志願錄取台大心理系，讓她又驚又喜，更成為全縣第一名台大新鮮人，為虎高帶來好消息。

虎尾高中校長薛東埠表示，李凱馨就讀該校語文實驗班，雖然家庭經濟不好但一家人緊緊守在一起，努力改善家計，凱馨課餘必須負擔很多家務、從未抱怨，10年來就靠著別人送她的一個小書桌讀書，既感恩又惜福，曾參加新世紀青少年高峰論壇，自行設計問卷，試辦講座，很有個人視野及獨立思考，相當難得，此次配合導師李敏玲及任課老師通力合作調教，正取錄取第一志願台灣大學心理系，成為該屆第一位大學新鮮人，全校師生都替她感到高興及驕傲。

薛東埠強調，為了不讓李凱馨因家庭經濟影響學習，校方將會透過各種管道及該校教育專戶獎助學金協助她唸大學的開銷。

虎尾高中教務主任黃炯賢指出，台灣大學學士班希望入學管道，主要是針對低收、新住民及特殊境遇學生所開設的入學管道，李凱馨表現亮眼值得肯定。

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