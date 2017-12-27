屏縣交響樂團成軍1年 下月6日首演

屏東縣交響樂團下月6日正式首演。（記者羅欣貞攝）

2017-12-27 10:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕成軍1年的屏東縣交響樂團將於明年（107年）1月6日在屏東演藝廳首演，用音樂迎接新的一年。

去年底發起成立屏東縣交響樂團的指揮家張詠佑，帶領屏東聯合管樂團深耕在地22年，獲得進駐屏東設置太陽能發電廠的寶島陽光與天泰能源2家公司認同，願意長期贊助屏東縣交響樂團，也為屏東的藝文展演活動，開啟嶄新的一頁。

屏東聯合管樂團（PTSB）由在地指揮家張詠佑老師於1995年成立，每年除了配合屏東縣政府文化處，辦理跨年晚會等各項音樂性活動，更年年主動籌劃辦理年度音樂會、管樂營及管樂嘉年華等，歷年來榮獲屏東縣政府與文化部多項獎項肯定，並擁有許多忠實樂迷。

寶島陽光再生能源公司與天泰能源集團帶著過往在雲林地層下陷區開發的經驗，將在屏東進行地面型太陽能發電廠的設置，秉持綠能環保企業精神與社會責任，2家公司以具體行動贊助藝文活動，希望讓美妙音符在乾淨新鮮的空間裡跳躍。

107年1月6日屏東縣交響樂團的首演音樂會，結合高屏地區優秀音樂家及屏東室內合唱團、兒童合唱團，將為南部樂迷帶來屬於在地的新年音樂會！曲目安排有大小朋友都喜愛的「冰雪奇緣」精選組曲、台灣民謠組曲、新年經典曲目如小約翰．史特勞斯的蝙蝠序曲、「雷鳴與閃電」波卡等；購票資訊請洽兩廳院售票系統，屏東縣民8折優惠、其他各項優惠請搜尋PTSO屏東縣交響樂團FB。