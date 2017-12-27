國衛院：PM2.5對老人小孩健康影響大 中南部急需處理

國衛院研究指出，中南部尤為嚴重急需控制，尤其是高雄地區PM2.5年平均濃度甚至高達30微克/立方公尺以上。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-12-27 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕每逢秋冬時節，中南部地區的空汙問題就浮上檯面，為了釐清PM2.5對國人的影響，國家衛生研究院、衛福部國健署與行政院環保署等單位聯手研究空汙對國人的健康影響，結果顯示，PM2.5不但對老人及孩童的呼吸道有威脅，也與肝癌的罹患有關，中南部尤為嚴重，急需控制處理。

根據《聯合新聞網》報導，國家衛生研究院、衛福部國健署與行政院環保署等單位2015年起合作進行空汙對國人的健康影響研究，預計於明年1月中正式發表報告，國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良受訪時指出，除花東地區外，台灣北、中、南地區PM2.5年平均濃度大多高於環保空氣品質標準（15微克/立方公尺），中南部尤為嚴重急需控制，尤其是高雄地區PM2.5年平均濃度甚至高達30微克/立方公尺以上。

研究團隊發現空汙對我國民眾健康影響甚大，PM2.5與我國65歲以上成年人以及孩童的肺功能、孩童呼吸道發炎、孩童因氣喘到急診看診、65歲以上肺阻塞患者到急診看診、罹患肝癌等有關；PM10則和腎臟功能降低有關；孕婦若暴露於一氧化碳濃度範圍，妊娠糖尿病以及胎兒異位性皮膚炎罹患風險恐增加。

在汙染源部分，郭育良表示，我國PM2.5來源以國內汙染源為主，大致可區分為交通排放、工業排放、燃煤、重油燃燒、生質燃燒、鋁冶煉、鋼鐵冶煉、再懸浮塵土或道路揚塵、及海鹽等，不過PM2.5的前驅汙染物（如氮氧化物與硫氧化物），經光化學反應後，常形成二次氣膠（煙霧質），難以推斷其污染源源頭，仍有待研究。

針對減少PM2.5暴露量，民眾在空汙嚴重時適當關閉門窗，可減少約20%的PM2.5暴露量，拜香及油煙則會增加2至3倍PM2.5暴露量，專家建議減少相關活動，或開啟抽油煙機、開啟門窗通風，而在口罩選取上，N95或歐規FFP1口罩攔截率高，外科口罩的保護作用有限。