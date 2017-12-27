醫病》天天重訓 男大生眼睛竟爆血管

2017-12-27 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名男大生因幾乎天天上健身房重訓，數月來確實增加肌肉，但視力日益模糊，眼球甚至「爆血管」。對此，台大醫院眼科部視網膜科主任何子昌表示，該男應是高度近視，加上運動激烈，才會出現這種情況。

《聯合報》報導，何子昌指出，重訓對於視力具直接影響力，這名男大生近視800、900度，加上用力時全身緊繃，血管承受巨大壓力，日前發現眼前影像模糊扭曲，視野中央出現暗影，經診斷發現是黃斑部出血。

何子昌解釋，台灣約22%成年人有高度近視，度數大於600度，屬於易罹患「近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變」的高風險族群，該病也是年輕成人常見黃斑部疾病，因高度近視拉長眼軸，破壞黃斑部結構，網網膜下方結締組織出現裂縫，導致「中心視線暗影、直線扭曲、中央視野缺損」。

何子昌提到，近1、2年常遇到此類病患，除重訓外，部分是因快走、馬拉松；也有人是用眼過度、接觸有害光線、搬重物等，形成「脈絡膜新生血管」，一旦出血、液體滲漏至網膜，就會水腫導致視力受損。

何子昌建議，高度近視者，應定期接受眼底神經檢查與紅外線攝影，若視網膜下方結締組織有裂痕，就別再常時間盯著手機或過度運動。

眼科醫學會前理事長翁林仲則說，黃斑部病變已成成人失明主因前三名，目前可透過注射「新型抗血管新生因子抑制劑」，「抑制不正常新生血管生長，減少視網膜積液滲漏」，逐漸改善視力。