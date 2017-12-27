跨年專案退訂違規 知名飯店龍頭也上榜

跨年夜將至，不少飯店推出「跨年煙火房」等跨年優惠專案，但消基會調查，竟有將近8成飯店業者違反現行退訂規定，其中更不乏香格里拉、君悅等知名飯店龍頭。（記者陳宜加攝）

2017-12-27 10:23

〔記者陳宜加／台北報導〕跨年夜將至，不少飯店推出「跨年煙火房」等跨年優惠專案，但消基會調查，竟有將近8成飯店業者違反退訂規定，甚至規定訂房後取消沒收全額房價，恐損失上萬元，其中更不乏香格里拉、君悅等國內知名飯店龍頭，呼籲主管機關加強查核，若業者限期不改，依法可處最高30萬元。

消基會表示，跨年專案單價較平日住房費用高出許多，但不少人一年前就提早搶訂，部分飯店景觀房更已一房難求。根據觀光局統計，去年11月觀光旅館總營業收入約50億元，但12月大幅成長至55億元，可見跨年夜商機不容小覷。

消基會針對推出跨年專案的飯店，依「個別旅客訂房定型化契約」調查訂金收退費資訊，根據應記載及不得記載事項，業者若收取訂金，金額不得超過總房價3成，但若預定住宿日為3天以上連續假期間，訂金可以提高至總房價5成。

消基會調查，劍湖山王子大飯店、墾丁福華飯店、墾丁夏都沙灘酒店等3家業者均依照規定。

但白金花園酒店規定入住前72小時取消訂房，收取一晚費用，相較現行規範入住前1至2天取消訂房，業者應退還50％訂金，明顯更嚴苛。

香格里拉台北遠東國際大飯店、台北君悅酒店、晶璽商旅等3家業者均預收總房價，但香格里拉規定取消訂房須於12月1日前告知，避免收取全額費用；晶璽亦規定收取全額取消或更改費用，消費者12月取消訂房恐須被沒收上萬元。

此外，君悅沒收一晚費用，同樣違反現行規範；預定住宿日3天前取消訂房，業者應退還預收總房價的百分之百。消基會董事長游開雄痛批，香格里拉、君悅身為國內知名飯店龍頭，竟訂出如此不利於消費者的規定，應儘速修正。

消基會也指出，思泊客旅店、永安棧、薆悅酒店等3家業者，推出跨年優惠專案的同時，搭配不可解約退款規定，自然也未說明退費方式，明顯違規。

而有部分業者與旅行社合作推出跨年專案，義大皇家酒店在雄獅旅遊、燦星旅遊規定，預付全額且不接受取消或延期；台北萬豪酒店在雄獅旅遊規定，30天前退訂沒收100％訂金，在東南旅遊規定應全程保證住房、無法退費；台北美福大飯店也在雄獅、東南規定訂房後不得取消或更改；和昇帝景飯店則於雄獅規定入住前3天內退訂，收取30％手續費。

游開雄強調，今年應記載及不得記載事項修正，開宗明義載明無論直接或間接訂房，無從例外，過去視為模糊地帶的訂房網站、旅行業者必須遵守，業者若不限期改善，可處3至30萬元罰鍰，再不改可罰到最高50萬元，並可按次處罰。