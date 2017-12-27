跨年夜最冷低溫下探14度 東半部迎曙光要碰運氣

北東地區雲量較多，要看到曙光可能需要碰運氣，氣象局指出阿里山看到日出機率較大。圖為2016年阿里山元旦曙光。（資料照，記者余雪蘭攝）

2017-12-27 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將到來，民眾也開始籌畫迎曙光的行程，不過週六（30日）東北季風增強夾帶華南水氣南下，北部和東北部雲量增多，也會有降雨情形，跨年夜（31日、1日），水氣減少，轉為乾冷天氣，不過北東地區雲量較多，要看到曙光可能需要碰運氣。

據《中央社》報導，中央氣象局預報員程川芳表示，週末東北季風增強，此波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級（台北低溫小於14度），31日清晨以前水氣較多，北部、東北部有降雨情形，31日白天轉為乾冷天氣，氣溫一路下滑，跨年期間是冷空氣影響最明顯的時候，民眾出門倒數時記得保暖。

1日清晨仍偏冷，東半部地區及大台北東側雲量較多，有計畫要看曙光的民眾可能得碰運氣，西半部雲量較少，比較有機會迎接第一道曙光，程川芳指出，阿里山看到日出機率較大。

氣象局指出，台灣平地最早日出時間點為1月1日清晨6點33分，出現在台東蘭嶼，而屏東墾丁龍坑及台東三仙台則是本島平地最早看見新年曙光的地點，有機會在1月1日清晨6點35分迎今年第一道陽光，東北部的新北三貂角及宜蘭蘇澳則在6點37分左右看到日出；西半部地區元旦日出時間大多落在6點39分至40分之間。