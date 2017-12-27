持續回暖至週六 吳德榮：跨年夜轉乾、適合賞落日

吳德榮表示，接下來這幾天將持續回暖，直到週六冷空氣前緣南下，天氣才又會再度轉變。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-12-27 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕受晴空、靜風等因素影響，部分地區入夜後輻射冷卻效應頗強，今日平地最低溫為12.4度在嘉義測得，氣象專家吳德榮表示，這幾天氣溫逐日小幅回升，白天各地多為晴朗舒適的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明2日北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部地區有局部短暫雨的機率，氣溫亦緩回升，週五（29日）北台灣雲量增多，山區降雨機率提高，北海岸及東半部地區有局部雨勢，新竹以南仍維持晴時多雲。

吳德榮接著表示，週六（30日）下午冷空氣前緣接近台灣，天氣逐漸轉變，北部及東半部地區有局部雨，氣溫逐漸下降。他說，這波冷空氣帶來的水氣以高速通過台灣後，週日（31日）上午起天氣逐漸轉乾，北部為雨後多雲、中南部則是晴時多雲的天氣。

至於這波冷空氣是否影響賞落日、迎曙光等跨年活動，吳德榮表示觀賞落日不太受干擾，但迎曙光卻需要運氣，因為下週一（元旦）清晨東半部低雲多，更有零星短暫雨的機率。他說，跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區最低溫約在13、14度左右，都會區大約15度上下，提醒欲參加跨年、升旗活動的民眾應適時增添衣物。