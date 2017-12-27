北市松山奉天宮2次減香封爐 信眾只拿2柱香

北市松山奉天宮二次減香封爐。（圖擷取自奉天宮官網）

2017-12-27 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕面對嚴重空氣污染，台北市松山奉天宮自主「減香封爐」，將原有的6座香爐減為2座，信眾拿香拜神的6炷香減到2炷，線香長度從1.6呎減到1.3呎。

《聯合報》報導，奉天宮昨舉辦封爐謝神法會，並進行第二次減爐，第一次減爐時，封了太極殿、光明殿兩大爐，昨天再封起龍、虎兩處香爐，僅留下樓上、樓下各一座主爐。該宮地表示，宮內線香也全部採用台灣本地自產，以能把關更好品質，民眾虔誠拜拜也不失健康。