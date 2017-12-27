白天舒適水氣略增 西半部空污仍很糟！

今天白天舒適至溫暖，宜蘭、花蓮由於雲量多，預測高溫約20度，其他各地有陽光露臉，高溫都在21度以上，中南部則可達25度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-27 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨稍涼，台南以北及宜花低溫約15至17度，高屏及台東18至19度；白天舒適至溫暖，宜蘭、花蓮由於雲量多，預測高溫約20度，其他各地有陽光露臉，高溫都在21度以上，中南部則可達25度，中部地區日夜溫差較大。另外今天空氣品質仍差，西半部仍為「紅色警示」。

中央氣象局指出，今天迎風面水氣逐漸增加，基隆北海岸及宜蘭降雨機率較高，花東也有局部雨，外出建議攜帶雨具備用。空氣品質方面，受東北季風影響，北部空品區及東半部地區有局部短暫雨。中南部大氣擴散條件較差，中部局部地區、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」，其他空品區為普通至良好等級。

氣象局提醒，台灣附近東北風增強，中部以北、東南部沿海地區及各離島易有8到9級的陣風，海面風浪大，海邊活動及海上作業請注意安全。

週四至週六持續受東北季風影響，迎風面水氣增多，週五前後有一波中高層水氣通過台灣上空，因此降雨範圍將擴大，由於沒有明顯冷空氣影響，因此相對溫暖。下週日起東北季風增強，屆時冷空氣強度又會接近大陸冷氣團等級。

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今天迎風面水氣逐漸增加，基隆北海岸及宜蘭降雨機率較高。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）