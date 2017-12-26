獨家》投影面積超過540坪 桃園最大天幕球場亮相！

龍岡大操場天幕球場運動設施亮相、大有看頭。（記者李容萍攝）

2017-12-26 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府推動設置天幕球場計畫，去年與六軍團取得共識，在龍岡大操場設置籃球場及2面排球場等2座天幕球場，基地面積1542坪、天幕地上投影面積也有546坪，堪稱桃園市最大的天幕設施；由中壢區公所執行才剛完工，搶先在龍慈路延伸至台66線道路新闢工程開工典禮亮相，湧進長排人龍領取開工紀念品，體育局預估現場容納2000人集會也沒問題。

中壢區長林香美指出，龍岡大操場位於中壢、平鎮兩區交界，居民以眷村為主，民風純樸軍民一體，除了軍方進行軍事操演，也是居民休憩活動的重要空間，但龍岡大操場原有籃球場及排球場因空間配置與花圃阻隔，又經長期日曬雨淋而嚴重磨損，且缺乏明確停車位置及動線規劃，雖為當地舉辦年節活動會使用的場地，卻遲無法提升使用效益。

經地方爭取，市府斥資2900萬元進行工程，將籃球場重新配置，並於籃球場旁新建2面排球場，將原本雜亂的人行道及停車動線重新建構，讓運動場域界線更明確，藉由人車分離及新設機車停車區，提高安全。

與會市議員謝彰文也說，龍岡地區正規劃設置龍岡國民運動中心，目前用地分割完成，正進行用地變更，未來室內具備游泳池、綜合球場、體適能中心，戶外設置運動場，也是市府和軍方互利互惠的合作開發，未來軍民都可以使用。