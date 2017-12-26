追蹤瀕危草鴞 國內首度用衛星發報器

今年林務局與台南市政府、台南市野生動物保育學會共同合作，首次使用衛星發報器進行野外草鴞的動向追蹤。（圖由林務局提供）

2017-12-26 22:17

〔記者吳欣恬／台北報導〕東方草鴞是台灣特有亞種，也是台灣已知12種貓頭鷹中，唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，經公告為瀕臨絕種保育類野生動物，世界各國對草鴞的活動生態所知相當有限。今年林務局與台南市政府、台南市野生動物保育學會共同合作，國內首次使用衛星發報器進行野外草鴞的動向追蹤。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，每年都有草鴞誤中鳥網或因不明原因身體虛弱，被送來學會救傷，多數在恢復健康後順利野放。今年10月至今已先後在編號85號、99號2隻草鴞身上裝設衛星發報器，每天回傳座標資料。

曾翌碩表示，透過衛星所傳回的座標資料，發現2隻草鴞在野放初期，會在原地停留較長的時間，可能是為了熟悉環境，接下來就開始進行3至5公里長距離的移動。也發現2隻草鴞選擇作為休息的日棲點，多不是密集的草生地，且是經過翻土、火燒或水淹等人為擾動的半裸露地，位置也都相當靠近人類活動的範圍內，甚至直接緊鄰屋舍或位於人車往來繁忙的交通要道周圍，顯示草鴞對環境的人為干擾，具有一定程度的適應和耐受能力。

草鴞以老鼠為主要食物，因此林務局也和防檢局合作，去年取消農地滅鼠藥劑的補助，並於今年開始，禁止販售和使用加保扶等4種劇毒農藥，希望緩解包括草鴞在內的許多野生保育類動物所面臨的生存困境。