遠端視訊突破封鎖參與聯合國會議 唐鳳：不是意外

政務委員唐鳳（左三）、副市長王明德（左四）等人仔細聆聽AI機器人展出說明。（記者李容萍攝）

2017-12-26 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院政務委員唐鳳21日透過遠端視訊技術成功出席聯合國在歐洲總部的「網際網路治理論壇」，媒體問及以後是否會再用這種方式突破中國封鎖台灣官方參加國際會議和活動？唐鳳受訪時表示，透過網路連結參加全球活動不受限時差、空間，也有節能減碳的效果，他認為「只要發揮創新精神，台北就可以連結日內瓦，矽谷也可以連結桃園」。

唐鳳透過遠端視訊參與聯合國論壇活動被視為突破中華民國護照進不去歐洲總部的限制，他今天下午參加「桃園AI及智慧機器人基地促進暨創新交流會」時說，「用平常心看待，那個會議花了快半小時才架設好機器人，會議主席認為符合規則，各界也知道，並不是意外的事」。

他強調，擔任政務委員以來多次用這樣的方式出席會議，參加聯合國會議之前己經使用過了，因此當時沒特別要發新聞稿，不過感謝媒體報導，至於以後會不會成為模式，「因為以前就這樣了，所以很平常心看待」。

唐鳳也說，科技部將今年訂為AI元年，預計4年內投入20億元打造智慧機器人創新製造基地，帶動產業發展及培育人才，公部門、民間企業等各領域也積極投入AI發展應用，桃園更是發展「亞洲‧矽谷計畫」重鎮，將導入物聯網平台，發展成為科技創新的智慧城市。

包括桃園市副市長王明德、微軟大中華區總裁幕僚長暨行銷營運長趙質忠、宏碁電子化事業群總經理萬以寧、美國麻省理工學院博士暨青年創新發明家包盛盈等人都蒞會交流。